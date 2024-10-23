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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸半屏山系列活動「百島洞頭」揭幕　青年體驗營體驗閩南文化

▲2024兩岸半屏山系列活動。（圖／主辦方提供）

▲2024兩岸半屏山系列活動開幕式。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

2024兩岸半屏山系列活動21日在有著103座島嶼組成的溫州洞頭縣舉行。開幕式共計來自兩岸的政商界人士、藝術家代表、行業精英及專家學者等近200位人參與。同時，系列活動之一的「雙屏合心·洞見青春」兩岸半屏山青年體驗營同步展開，參與的兩岸青年將以人文考察、非遺巡禮、美食打卡、產業參訪等交流活動體驗閩南文化的風貌。

▲2024兩岸半屏山系列活動。（圖／主辦方提供）

▲2024兩岸半屏山系列活動在「百島洞頭」舉行。（圖／主辦方提供）

《浙江日報》報導，「半屏山，半屏山，一半在洞頭，一半在台灣……。」作為兩岸民間交流的重要平台和特色品牌，「兩岸半屏山」系列交流活動已連續舉辦14年，吸引了近3500人次兩岸嘉賓在經貿、文化、旅遊等領域開展深入合作交流。

浙江省台辦主任徐曉光在開幕式上表示，浙江與台灣隔海相鄰、人緣相親、文化相通、習俗相似，多年來積極推動兩地在文化、旅遊、經貿等方面的交流合作，成效顯現，「歡迎台灣同胞來浙江參訪學習、就業創業，合力開創浙台兩地合作發展的美好前景。」

▲2024兩岸半屏山系列活動。（圖／主辦方提供）

▲兩岸半屏山系列活動中的兩岸青年體驗營。（圖／主辦方提供）

與會的溫州市委常委汪馳指出，溫州正處於加快建設「雙萬城市」、打造「全省第三極」新發展階段，「溫州將進一步深化溫台經貿合作，拓寬溫台交流交往渠道，用心服務台胞台商台青，為兩岸更深層次合作及台胞在溫創業就業創造更好的條件。」

此外，洞頭望海樓景區、洞頭東海貝雕藝術博物館、溫州工藝美術電商直播中心、永嘉甌憶甌窯研發設計中心及瑞安玉海樓等景點和產業中心皆被授予溫州市首批對台交流示範點。

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