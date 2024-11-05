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大陸 大陸焦點 特派現場

孕婦臨盆！家屬堅持「吉時未到不能剖腹」　醫怒：讓她自己決定

記者廖翊慈／綜合報導

大陸浙江一名婦產科醫師5日評估，一名臨盆孕婦必須馬上剖腹產，竟遭到孕婦家屬反對，理由則是「吉時未到，想要卡點生娃」。孕婦本人也十分兩難，遲遲無法做出決定。醫師十分氣憤直呼，「產婦有權利決定什麼時候剖腹！」

據《齊魯晚報》報導，該名孕婦當時的狀況已不能再拖，然而因家屬外出未歸，她無法同意馬上剖腹產。

醫師親自與孕婦家屬通話，並直呼，「你別開玩笑了，生育權是產婦個人的，法律有規定的！」

相關影片引起網友熱議，「那些卡點生的孩子最後都大富大貴了嗎？不要再迷信了」、「如果還是一直這麼耗著卡點，最後孩子出來有問題，這一家還得找醫院要賠償，這都什麼年代了，還有人信這個」、「卡點能帶個吉祥物給你不成」、「卡吧，s了就老實了」、「卡點生，為了生成八字好一點，改運嗎」、「孕婦本人也在猶豫不決，真的沒救了，自己的生命不重要嗎」、「以後死了也要找吉時嗎」。

還有身為婦產科醫護人員的網友指出，「醫師評估後，必須讓孕婦馬上剖腹產，一定是有理由的，家屬在那邊拖，到時候要害死誰呢」、「到產婦生產這一刻，胎兒和產婦的安全是最重要的，其他都不重要」、「我們醫院還遇到不只卡點的，還想要調產床方向卡吉位」。

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