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毒殺渣男！川普勝選　美國女性「MATGA運動」拍片示威

▲▼ 怒拍「毒殺渣男片」！美國女性發起MATGA運動 。（圖／翻攝X）

▲美國女性發起MATGA運動，對於川普勝選與可能的墮胎禁令，表達憤怒與抗議。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國女性近期展開「讓托法娜仙液再次偉大」（Make Aqua Tofana Great Again, MATGA）運動，拍攝自己在男人飲料裡摻入致命毒藥，對於川普勝選及其第二任期可能實施的墮胎禁令，表達抗議與憤怒。

在X或TikTok上，許多年輕女性拍片顯示，她們在飲料裡加入不明物質之後，露出邪惡的微笑，用手指比劃喉嚨，或者播放阿姆歌曲「毒液」（Venom）。一名女性展示手上的「毒戒指」，珠寶裡設有隱藏空間，可以放入致命劑量的毒藥，「我給美國女性的建議。我知道妳們會理解的。他們自找的。」

美國女網友把這個運動稱為「讓托法娜仙液再次偉大」（MATGA），口號仿效川普的「讓美國再次偉大」（MAGA），致敬17世紀的義大利投毒者茱莉亞．托法娜（Giulia Tofana）。

茱莉亞．托法娜調配出一款毒藥「托法娜仙液」，混合砷等多種致命成分，裝在化妝水的罐子裡，賣給那些希望擺脫施虐丈夫的婦女。由於沒有味道，而且當時技術無法檢測出來，據信導致逾600名家暴慣犯死亡。

不過，這些影片也引發反思與質疑。一名女網友在TikTok呼籲，拍攝「MATGA」的人應該謹慎思考自己在做什麼，「妳們知道那些影片可能被用來指控妳們，對吧？它散發出一種預謀的氛圍。網路上的東西是永遠存在的。而且……與17世紀相比，2024年在檢測毒藥方面進步很多。」

川普在第一任期任命了3位大法官，使得美國最高法院保守派佔據多數，更於2022年推翻憲法保障墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe V Wade）判決，隨後在共和黨主導的各州，掀起墮胎禁令浪潮。儘管川普競選時一再重申，他不會批准墮胎禁令，這個說法依然飽受外界質疑。

除了「MATGA」以外，其他女性也在網路上表達對於大選結果的失望，有人剪髮，有人對男伴「性罷工」，也有人宣稱在川普第二任期內拒絕懷孕或生育。

@sassy.american07

First shaved heads, then blue bracelets, then blue tattoos and now THIS.... ‍♀️

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