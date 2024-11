毒殺渣男！川普勝選　美國女性「MATGA運動」拍片示威

▲美國女性發起MATGA運動,對於川普勝選與可能的墮胎禁令,表達憤怒與抗議。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國女性近期展開「讓托法娜仙液再次偉大」(Make Aqua Tofana Great Again, MATGA)運動,拍攝自己在男人飲料裡摻入致命毒藥,對於川普勝選及其第二任期可能實施的墮胎禁令,表達抗議與憤怒。

在X或TikTok上,許多年輕女性拍片顯示,她們在飲料裡加入不明物質之後,露出邪惡的微笑,用手指比劃喉嚨,或者播放阿姆歌曲「毒液」(Venom)。一名女性展示手上的「毒戒指」,珠寶裡設有隱藏空間,可以放入致命劑量的毒藥,「我給美國女性的建議。我知道妳們會理解的。他們自找的。」

HOLY SH*T, Karens lost their fvcking minds over Trump’s win and launched MATGA—short for Make Aqua Tofana Great Again.



Aqua Tofana was a powerful poison in 17th-century Sicily, sold by women to other women seeking to escape abusive relationships by discreetly poisoning their… pic.twitter.com/KvHK8ZXWz4