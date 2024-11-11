南消西港分隊推出AI生成歌曲《用氣安全》　傳達瓦斯、熱水器安全知識

▲台南市消防局第三大隊西港消防分隊創新運用AI填詞、創曲技術，創作一首名為《用氣安全》的歌曲，讓市民愉快的氛圍中學習瓦斯使用安全的關鍵要點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為向市民宣導液化石油氣（LPG）、燃氣熱水器的安全使用知識，台南市消防局第三大隊西港消防分隊創新運用AI填詞、創曲技術，創作一首名為《用氣安全》的歌曲，這首歌曲以輕快的旋律與易記的歌詞為特色，旨在讓市民能夠在愉快的氛圍中學習到瓦斯使用安全的關鍵要點。

《用氣安全》透過多個段落的歌詞提醒市民在瓦斯使用中需注意的細節，例如外出或就寢前務必確認瓦斯開關是否關緊，並且強調購買瓦斯桶也要跟瓦斯行簽「家用液化石油氣供氣定型化契約」；熱水器放置在通風良好的位置，避免中毒風險。歌曲還從居家煮食時的火苗監控到選購合格瓦斯及鋼瓶檢驗標示等方面，讓安全細節深入人心。

第三救災救護大隊大隊長陳坤宗表示：「AI技術的應用讓我們能以創新的方式傳達防災知識。市民朋友們學習並遵循這些簡單的安全步驟，保障自己的家庭。希望這首歌能夠為居家防災增添實用且輕鬆的輔助，讓大家在音樂中學會守護平安。」

消防局李明峯局長提醒使用桶裝瓦斯場所，放置瓦斯桶請謹記通風良好、防止傾倒、遠離火(熱)源及定期檢查等必要措施，建議可自行裝設瓦斯漏氣警報器，來防範避免瓦斯洩漏引起危險。

市長黃偉哲呼籲，使用燃氣熱水器務必要「使用安全的品牌」、「選擇正確的型式」、「注意安全的安裝」、「保持環境的通風」並「注意平時的檢修」等安全注意事項，以降低一氧化碳中毒風險，避免人命傷亡。