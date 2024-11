莫斯科遇開戰後最大規模襲擊　擊落34架無人機！3座機場暫時關閉

文/中央社

俄羅斯國防部表示,俄方今天(10日)擊落34架以首都莫斯科為攻擊目標的烏克蘭無人機。這是俄國2022年2月全面入侵烏克蘭後,莫斯科遭遇過的最大規模攻擊。

法新社報導,俄國官員指出,這波攻擊迫使莫斯科3座機場暫時關閉,造成1位52歲婦人受傷,並導致莫斯科州一座村莊的2棟民房起火。

烏克蘭首都基輔時常淪為大批俄軍無人機和飛彈的空襲目標,而莫斯科面臨的攻擊較不那麼頻繁。

俄羅斯國防部還說,防空部隊於格林威治標準時間4時至7時之間,總計在國內6個地區摧毀70架烏克蘭無人機,其中34架是在莫斯科州上空擊落。

莫斯科州地方官員表示,擊落無人機的地點有拉曼斯柯耶(Ramenskoye)、柯羅納(Kolomna)以及杜莫迪多沃(Domodedovo)。

俄羅斯媒體公布到網路的一段影片顯示,有1棟房子起火,看似位於拉曼斯柯耶。

UAV PR Stunt? Largest Drone Attack in Months by Ukraine Thwarted



32 kamikaze drones were wiped out flying towards Moscow at low altitude on Sunday. RT's Murad Gazdiev ponders whether it was all a show for Kiev's backers. pic.twitter.com/AlhYBM9gW7