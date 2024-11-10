　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

莫斯科遇開戰後最大規模襲擊　擊落34架無人機！3座機場暫時關閉

▲▼34架無人機飛往莫斯科遭擊落 數量創俄侵烏後之最 。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯國防部表示，俄方今天（10日）擊落34架以首都莫斯科為攻擊目標的烏克蘭無人機。這是俄國2022年2月全面入侵烏克蘭後，莫斯科遭遇過的最大規模攻擊。

法新社報導，俄國官員指出，這波攻擊迫使莫斯科3座機場暫時關閉，造成1位52歲婦人受傷，並導致莫斯科州一座村莊的2棟民房起火。

烏克蘭首都基輔時常淪為大批俄軍無人機和飛彈的空襲目標，而莫斯科面臨的攻擊較不那麼頻繁。

俄羅斯國防部還說，防空部隊於格林威治標準時間4時至7時之間，總計在國內6個地區摧毀70架烏克蘭無人機，其中34架是在莫斯科州上空擊落。

莫斯科州地方官員表示，擊落無人機的地點有拉曼斯柯耶（Ramenskoye）、柯羅納（Kolomna）以及杜莫迪多沃（Domodedovo）。

俄羅斯媒體公布到網路的一段影片顯示，有1棟房子起火，看似位於拉曼斯柯耶。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鄰居開13萬「甜甜價」賣車位！他一看畸形位置傻眼
不只李多慧！中信啦啦隊正妹也遭跟蹤偷拍
快訊／比特幣首度攻上8萬美元　再刷新天價
快訊／李多慧遭跟蹤　警證實：嫌疑人是女性
射後不理別怪他！　愛愛完「聖人時間長短」看這2點
莫斯科遇開戰後最大規模襲擊　擊落34架無人機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

莫斯科遇開戰後最大規模襲擊　擊落34架無人機！3座機場暫時關閉

3陸客日電車霸佔8博愛座！被勸讓位雙腿發抖老婦　竟嗆：我比你有錢

日本遭美國輕忽？石破茂、川普「通話5分鐘」輸韓國　質疑外交無能

遭砲彈擊中！唯一中國籍志願兵彭陳亮陣亡　生前認同台灣

川普祭中國高關稅衝擊全球　分析：亞洲恐受害最深

疑檢查男友手機被拒！15歲少女16樓墜亡　男友、乾姐呆坐一旁

馬國富商太太「綁架親夫」勒贖1.6億！　面臨最高40年刑期

擔憂金正恩核武攻擊！　尹錫悅再嗆：「美韓同盟」將實施核武反擊

西班牙洪災奪220命！13萬人上街示威　空拍畫面曝光

澳洲沙灘「神祕小黑球」超噁成分曝！　竟有人類排泄物

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

統神瘦10kg放話「不躲招全靠坦」　願為錢比蹦闆愛心：啊伊喜爹嚕♥

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　砸6位數買水晶「火爆脾氣收斂了」

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

北捷「奪刀勇伯」英勇身分曝　是員警：這不是該做的嗎？

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

莫斯科遇開戰後最大規模襲擊　擊落34架無人機！3座機場暫時關閉

3陸客日電車霸佔8博愛座！被勸讓位雙腿發抖老婦　竟嗆：我比你有錢

日本遭美國輕忽？石破茂、川普「通話5分鐘」輸韓國　質疑外交無能

遭砲彈擊中！唯一中國籍志願兵彭陳亮陣亡　生前認同台灣

川普祭中國高關稅衝擊全球　分析：亞洲恐受害最深

疑檢查男友手機被拒！15歲少女16樓墜亡　男友、乾姐呆坐一旁

馬國富商太太「綁架親夫」勒贖1.6億！　面臨最高40年刑期

擔憂金正恩核武攻擊！　尹錫悅再嗆：「美韓同盟」將實施核武反擊

西班牙洪災奪220命！13萬人上街示威　空拍畫面曝光

澳洲沙灘「神祕小黑球」超噁成分曝！　竟有人類排泄物

全NBA剩七六人只拿1勝　再爛下去恐助西區龍頭雷霆獲「樂透籤」

義大利手工超跑Dallara Stradale即將來台！嘉鎷代理品牌再＋１

外送員突遭停權！原因是跟顧客「過多眼神接觸」

手傷已經不是問題　林家正開轟感謝防護員

5個「情緒管理」有效方法：冷靜一會兒再選擇應對方式

比特幣首度攻上8萬美元　再刷新天價

快訊／李多慧遭跟蹤1.5hrs　警證實：嫌疑人是女性

「打線慢慢串連起來」　曾總滿意突破僵局演練

韓國熱身賽終戰12投上陣　第4棒熄火教頭坦言還需調整

看百萬YTR情變有感！　潔哥曾被推「拍夫妻生活」早看破：老了才知

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

國際熱門新聞

沙烏地阿拉伯下雪了　驚人畫面曝光

任務8天變8月　女太空人暴瘦嚇壞NASA

挺台國務卿掰了　川普不邀蓬佩奧入閣

日本女記者超勇敢！　拍片公開「遭性侵傷疤」

美大選開完　川普312票大勝賀錦麗

唯一中國籍志願兵彭陳亮陣亡　生前認同台灣

生日趴朋友全放鳥！9歲女童超落寞　超暖結局反轉

美下令台積電　禁向中國出口AI晶片

拜登若PK川普　川普將贏400張選舉人票

川普當選　俄官媒狂播「梅蘭妮雅裸照」！

全美「反川普示威」數千人上街

澳洲沙灘「神祕小黑球」超噁成分曝！

陸客霸佔8博愛座　被勸讓位竟嗆我有錢

美眾議員要晶片設備商交中國客戶名單

更多熱門

相關新聞

唯一中國籍志願兵彭陳亮陣亡　生前認同台灣

唯一中國籍志願兵彭陳亮陣亡　生前認同台灣

有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。彭陳亮生前不認同中共，而是認同美國、台灣，因此有謠傳他是陣亡的台灣志願兵。

「九天」無人機蜂群母機亮相珠海

「九天」無人機蜂群母機亮相珠海

普丁指台灣仿效烏克蘭製造衝突　外交部：顛倒是非、邏輯錯亂

普丁指台灣仿效烏克蘭製造衝突　外交部：顛倒是非、邏輯錯亂

經濟部編68億蓋「無人機產業園區」　藍委批：廠商全靠政府養

經濟部編68億蓋「無人機產業園區」　藍委批：廠商全靠政府養

烏克蘭：馬斯克參與川普、澤倫斯基通話

烏克蘭：馬斯克參與川普、澤倫斯基通話

關鍵字：

莫斯科俄烏戰爭無人機烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有

即／李多慧哭了！淚訴跟蹤「不是第一次」

最新詐騙！　一票喊「有收到」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

剛入職台積電「她驗到2條線」！過來人：一定黑掉

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

即／返家遭噁男尾隨怒報案！李多慧下午4點現身回應

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

快訊／瑞芳女拍照木欄杆斷裂　墜10m深山坡

李多慧環島結束遭跟蹤　三重警出手了

女畫家驚爆「Yuma先出軌」：介入婚姻而非感情

更多

最夯影音

更多

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

統神瘦10kg放話「不躲招全靠坦」　願為錢比蹦闆愛心：啊伊喜爹嚕♥

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面