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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

經濟部編68億蓋「無人機產業園區」　藍委批：廠商全靠政府養

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

經濟部編列68億元在嘉義開發「無人機產業園區」，興建標準廠房、廠棚及測試場用地，供航太及無人機廠商進駐、生產營運與發展。國民黨立委馬文君今（9日）在臉書上直批「公帑買地幫蓋房，廠商全靠政府養」，她強調，她支持打造「無人機國家隊」，也樂見台灣無人機產業鏈與世界接軌，但資金都由政府全出、風險都由政府承擔，這種做法是「揠苗助長」。

馬文君提到，週四她到經濟委員會質詢經濟部長郭智輝，針對民進黨政府編列68億元公帑，在嘉義買地又建廠，供所謂「無人機國家隊」使用。郭智輝是企業家，在業界多年經驗，是否有看過像該園區案例，無論土地或是廠房，都是政府出資購買、建造給企業使用？

當時郭智輝答詢時表示，經費是經濟部與國科會的公共建設經費，但像嘉義無人機園區這樣，土地廠房都由政府出資的，他確實沒有看過。

馬文君強調，她支持打造「無人機國家隊」，也樂見台灣無人機產業鏈與世界接軌，但她很擔心，資金都由政府全出、風險都由政府承擔，這種做法是揠苗助長。

馬文君要求郭智輝提供完整資料受檢驗，以防發生過去農委會當時，編預算給青農，在台糖大面積種植香蕉，卻沒種出成績，慘賠公帑的失敗教訓。
 

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