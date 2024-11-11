麥拉倫570S法拍「360萬喊不上去」流標　買家曝內幕

▲行政執行署高雄分署拍賣超跑麥拉倫，結果流標。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

法務部行政執行署高雄分署拍賣搭1111熱潮，在今日舉辦「五打七安聯合拍賣會暨打詐宣導活動」，其中保時捷和BMW休旅車都順利拍出，但最受矚目的超跑麥拉倫570S喊到360萬後無人追價，意外流標，一名原本有意的買家私下表示，這台麥拉倫是2016年份，而且因為超速被「扣牌」1年內無法行駛，等於明年9月可上路時已經是快10年的車，「並不划算」。

法務部行政執行署高雄分署這次拍賣的標的物中，最吸睛當屬超跑名車麥拉倫570S、保時捷Macan、BMW X6等3部車，其中，保時捷Macan、BMW X6兩台休旅車炙手可熱，經過至少20輪的加價，最後兩台車都以300萬完落槌成交。

反而是原本倍受矚目的麥拉倫570S卻意外的「叫好不叫座」，一名曾喊價280萬的競標者透露，這台麥拉倫570S市場上的二手價大約500萬，但最大的問題是「年份」，是2016年的車，而且還因為超速違規被「扣牌」，要到明年9月才能重新領牌上路，等於可以上路時已經是9年的「老車」，逼近超跑10年的「大限」，本質上就不討好，加上570S已經算老款，麥拉倫後續出了650S、720S等較新款式，570S就不那麼搶手。

競標者表示，由於不知道執行署的底價，所以競標者只能「瞎子摸象」，競標價一超過300萬，就沒有什麼人願意追價，尤其拍賣車子要全款繳清，等於必須壓3、400萬資金1年，而且買這種超跑的目標人群有限，除非出價的車商有潛在客戶，不然不會貿然出高價搶標，所以才導致這台麥拉倫在喊價360萬就停住，無法順利拍出。