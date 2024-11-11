史上最大宗！情侶誣告378人聲請支付命令　檢4罪起訴求處重刑

▲台南地檢署偵辦陳姓情侶2人，涉嫌冒名向全國各地檢署誣告378人、偽造文件向法院聲請支付命令46件，台南地檢署偵查起訴，建請法院從重量刑。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦陳姓情侶2人，涉嫌冒名向全國各地檢署誣告378人、偽造文件向法院聲請支付命令46件，台南地檢署偵查終結，除依誣告、偽造文書、詐欺、妨害自由等案件起訴，檢察官指2人濫用司法資源行為惡劣，到案後飾詞詭辯，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。



台南地檢署廖羽羚檢察官，偵辦陳姓情侶2人冒名向全國各地檢署誣告378人及偽造不實債權文件向民事法院聲請支付命令46件等案件，檢方調查，被告陳姓情侶2人於2023、2024年間，以偽造借據、偽造契約及提出自導自演之偽造通訊軟體對話紀錄等文件，向民事法院聲請支付命令共46件，另以冒用他人名義偽造不實告訴狀之方式，向全國各地檢署提告詐欺、妨害自由或妨害性自主等罪共146案，導致共378人次遭誣告，因認被告陳姓情侶2人均涉犯刑法誣告、偽造印章、印文、行使偽造私文書、行使偽造準私文書、詐欺取財及違反個人資料保護法非法用個人資料、律師法第127條第1項無律師執照，意圖營利而辦理訴訟事件等罪嫌，依法提起公訴。

檢察官指出被告陳姓情侶因與他人發生債務糾紛等細故，不思以合法方式溝通，無視法律規定，偽造債權契約濫行反覆聲請支付命令，對法院施用詐術，祈相對人不察，即可以極低之代價獲得高額支付命令執行名義之財產上利益，且相對人縱使欲救濟，也將耗費極大成本及訴訟資源；另被告2人大量偽造證據、告訴狀，向全國各地檢署誣告，濫用有限司法資源，並使被冒名申告者疲於奔命，又誣指他人犯罪，行徑至為惡劣，且被告2人到案後飾詞詭辯，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

台南地檢署呼籲民眾切勿以此冒名申告方式觸犯法網，避免相關遭冒名申告者權益受損及司法資源遭不當濫用。