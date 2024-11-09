快訊／高雄女當街爆頭濺血送醫！疑情侶吵架　男友闖禍急落跑

▲一名女子被當街爆頭，被送往醫院急診 。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區建興路今天（9日）早上10點多發生一起情侶當街暴力衝突事件，女友被打破頭，而男友竟直接離開現場，目前女友被送往醫院，警方正在找尋男友下落。

高雄三民二分局在下午一點半發出新聞稿說明，表示這起案件是一對情侶在租屋處吵架，男友拿卡式罐裝瓦斯罐敲擊女友頭部，女友自行離開租屋處到附近超商求助。女友目前已經提出傷害告訴並通報為家暴案件，不過警方也意外發現這名女友為詐欺通緝犯，依法送辦。