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男友出國連「訂房回饋金」也要AA讓她想分手　關鍵1細節掀2派吵翻

男友出國連「訂房回饋」也要平分…妹子動念想放手　網揭1關鍵戰翻

▲很多情侶、夫妻為了不想為了多出錢有吃虧感，面對金錢消費會採取「AA制」。（示意圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

很多情侶、夫妻為了不想因多出錢有吃虧感，面對金錢消費會採取「AA制」，看似一人一半、誰也不欠誰，若雙方溝通不良，還是容易求公平不成，反而惹來一肚子氣。1名女網友抱怨，自己和男友一直都是AA制，過去不曾有糾紛，最近2人打算一起去日本旅遊，誰知對方竟然連訂房的回饋金都要平分，讓她超傻眼。

原PO在網路論壇Dcard發文，自己和男友交往半年，期間吃飯、出遊一直都是AA制，過去不曾有糾紛，「兩個月前，男友很突然說想跟我一起去大阪旅行，也超積極地一起討論景點美食跟機票，就開始規劃三天兩夜的快閃大阪行程。我負責訂住宿，他負責訂機票」，過程中發現訂房有回饋金，但也沒有多想。

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女網友提到，「因為我們平常吃飯、車錢什麼的都是AA制，所以也約好回來後再結算住宿跟機票錢，結果他LINE PAY給我，直接扣掉回饋金的部分，只剩2730。其實我真的有點傻眼，沒想到他連回饋都要跟我AA欸？雖然270不是什麼大錢，但畢竟也是我自己刷的卡，而且住宿費也有特地把零頭去掉，算他3000」。

原PO表示，可能是自己這半年真的太幸福，幸福到會把一些日常瑣碎的小爭吵忘掉，「仔細想想，他平常就會計較一些小細節，幫我買飲料連一塊都要找，如果買東西算他的，發票也要存他的載具，說印出來來不及了，還會臭臉給我看」，種種跡象讓她感覺雙方金錢觀不太合，「有需要現在就放手嗎？」

貼文引發討論，網友紛紛留言「是有必要這麼計較嗎？這樣我也會瞬間冷掉」、「AA就是精打細算，深怕自己吃虧。你跟他AA他不會因此感謝珍惜你，只會覺得這是應該的」；另一派人則認為，「老實說從頭到尾都AA，為什麼回饋不能也AA？你有沒有拿回饋出來請或抵掉對方的哪項花費，他要他應得的回饋也不過分吧」、「說好AA就AA啊 憑什麼你一個人拿全部回饋」。

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