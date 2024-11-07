她勸「情侶別一起洗澡」性慾差很多！　網卻放閃：還是很有新鮮感

▲有些情侶會一起洗澡。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些情侶會一起洗澡，增加情趣，不過近日就有女網友發文直呼，情侶不要一起洗澡！因為雖然一開始會很新鮮，但久了之後，她就發現男友的性慾下降很多，直到兩人各洗各的，狀況才改善。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友Dcard上，以「情侶不要一起洗澡」為標題發文，提到她和男友交往後，只要有過夜，就會一起洗澡，甚至有段時間因為住在一起，就每天都一起洗澡。一開始共浴真的新鮮，但她也說，隨著時間拉長，她發現男友的性慾下降很多。

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原PO和男友有認真討論過這件事，後來便決定不要一起洗澡，結果過了一陣子後，她發現男友真的變得比較有需求了，而對方也這麼覺得。因此她認為，情侶間真的要保持「新鮮感」。

貼文曝光後，也有網友留言分享，「我覺得是太常住在一起欸，我跟前女友同居後面都沒有一起洗澡，對她也不會有性慾」、「真的，不只一起洗澡，同居也是一樣，除非你們在家裡還是會注意形象跟穿衣服的方式，不然很容易變成老夫老妻的感覺」。

也有網友表示，「逆風一下！我跟男友在一起兩年，同居一年半，天天一起洗澡，感情反而越來越好」、「跟男友在一起三年，基本上每天都一起洗澡，男友對我性慾滿滿」、「我跟我老婆已經一起洗澡快五年了，還是很有新鮮感」、「撇開性事不說，一起洗澡超幸福的，幫女朋友吹頭髮也超幸福的」、「不一起洗主要是女朋友的洗澡水水溫太高，我都覺得燙，但她卻覺得剛好」。話題引發討論。