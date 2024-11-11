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大陸 大陸焦點 特派現場

陸旅美學者4度訪台！他直言：台灣餐飲服務品質「遠落後中國」

▲台灣代表夜市之一饒河夜市。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台灣代表夜市之一「饒河夜市」。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者廖翊慈／綜合報導

中國研究計畫主任、美國阿勒格尼學院歷史系副教授伍國近日在陸媒《環球時報》發表訪台後的心得。他在文中指出，台灣的餐飲服務品質不如人意，整體水準遠遠落後大陸，「希望大陸民眾多了解真實的台灣，也希望台灣朋友可以正視大陸的進步和變化。」

伍國寫道，今年7月是第4次訪台，在過去10年間，由於旅遊、訪學、參加學術會議等緣故，曾經來過台灣3次，時間總計近兩個月，走訪過北中南各個城市。

▲▼台灣街景、台北街景、台北街頭、台灣選民。（圖／路透）

▲ 西門町為熱門觀光景點。（圖／路透社）

伍國認為，台灣道路交通管理混亂，台南過馬路的地方有斑馬線但沒有過街指示燈，在過馬路時，因為既沒有天橋，也沒有地下通道，甚至連地面的斑馬線也沒有，行人只能冒著生命危險橫穿馬路，「在台南一處有斑馬線而無過街指示燈，斑馬線的標誌在極不明確的地方，我親眼看見兩輛摩托車相撞。」

他接著寫道，在屏東縣恆春鎮的轉運站，自己又目睹一輛轎車為了在雨天接人，竟然直接猛衝上人行道，幾乎要開進候車大廳，才停下來，恆春鎮有針對外國遊客的國際化醫院，但路邊停車不受約束，大量車輛打著雙黃燈，隨時停在路邊，隨時離開，給步行者帶來極大不便和不安全感。

伍國寫道，而人行道、騎樓往往被店家或住戶隨意佔據，停放摩托車或堆砌雜物，行人只能走到車道上，人車混行，「不論是在台北還是其他地方，摩托車常常開到人行道上。」

▲▼台灣街景、台北街景、台北街頭、台灣選民。（圖／路透）

▲ 台灣街景。（圖／路透社）

他也對台灣餐飲提出看法，台灣餐飲的服務水準整體不高，菜餚簡陋而量小，點菜方式五花八門，有的小吃店要顧客自己填單給老闆；有的是要顧客自己寫單壓在石頭下面；有的要求自己填單時也要寫桌號；有的要顧客像在銀行一樣，從取號機取號；有的則要求掃描QRcode下單。

伍國還表示，嘉義的一家四星級酒店竟然沒有提供完整中式菜餚的餐廳。

伍國繼續寫道，台灣多數餐廳的服務態度不如人意，台灣人自己也承認，在很多餐廳要「看老闆臉色」，台灣多數餐廳都喜歡問「外帶還是內用」，如果回答「內用」，店員似乎就顯得不耐煩，可能因為涉及餐桌服務、清潔桌面等瑣事，有的還不得不為「內用」客人臨時開空調。

他認為，整體來看，台灣的餐飲服務品質已經遠遠落後於大陸，在餐廳裝潢、服務、菜餚等方面也是如此，「希望台灣朋友不再被過度的『優越感』、『政治化』所束縛。」

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