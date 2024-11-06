川普勝選！微博熱搜爆衝登頂　陸外交部低調回應相關提問

▲川普發表勝選感言。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在2024大選上獲勝，將成為美國第47任總統。南韓總統尹錫悅、以色列總理納坦雅胡紛紛在第一時間透過官方及個人社群發聲，對川普的勝選表達想法及祝賀。至於美選在大陸則呈現民間熱、官方冷的狀態，大陸外交部在回應相關議題時，更是寥寥數字帶過，預計還要觀望一下川普之後對中國的態度以作出合適反應。

▲川普勝選，相關話題瞬間登上大陸微博熱搜榜第一。（圖／翻攝微博）

開票過程中，「特朗普（川普，下同）領先」、「特朗普拿下...州」等多個話題接替站上微博熱搜榜，網友們在底下的討論串也議論紛紛，直至川普勝選，微博熱上的話題「特朗普正式宣佈獲勝」瞬間衝上第一，第二則是「外交部回應美國大選結果」，代表民間仍關注官方對川普勝選的態度。

相較於大陸民眾對美選的好奇，在選舉開票尚未完全結束前，大陸外交部的回應則十分耐人尋味。大陸外交部發言人毛寧在回應官方是否向川普祝賀的提問時表示，「美國大選結果出台之後，正式宣佈之後，我想我們會按慣例處理有關事宜。」

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝中國政府網）

至於記者提問稱，「川普在美國總統大選中的優勢越來越大，他曾威脅要提高對中國的關稅。如果發生這種情況，中國是否做好準備？」毛寧則回應指，「美國的總統選舉是美國的內政，我們尊重美國人民的選擇。關於你提到的關稅，我們不回答假設性的問題。」

毛寧的言外之意，無非是要再觀望一下，川普未來對中國的「關稅政策」是否會做出調整，先行留了一線，等待川普的美中相關論述提出後，大陸官方才會有所回應。