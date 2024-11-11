川普2028年再拚連任？　美國憲法1規定：幾乎不可能

▲川普成為美國史上第2位任期不連續的美國總統。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）拿下312張選舉人票，再次入主白宮，成為美國史上第2位任期不連續的美國總統。不過，川普過去曾暗示第三個任期的可能性，而這實際上有可能發生嗎？

川普說了什麼？

川普首次提到第三任期是在2020年選舉前夕，當時他在一場造勢活動上宣稱，前總統歐巴馬曾監視他在2016年的選舉活動，甚至曾說，如果他贏得2020年大選，就會去談判，因為他有權再多做4年。

不過，川普去年接受NBC訪問時也曾說，自己不會尋求第三個任期。然而，川普在今年的競選活動當中曾說，如果他在2024年贏得選舉，他們以後「就不用再投票了」，引發外界質疑。

另外他也曾詢問支持者，自己被視作「第二還是第三個任期」，再次暗示2020年的選舉結果是被民主黨「偷走」。

美國曾有過三個任期的總統嗎？

根據美國憲法規定，任何人不得擔任超過兩屆總統。

羅斯福（Franklin Roosevelt）曾在1933年至1945年連任四屆總統，因為當時的憲法沒有對總統的任期次數設限。但後來的第22號憲法修正案（22nd Amendment）規定總統不得擔任超過兩屆，無論是否連任。

該修正案在羅斯福去世2年後通過，從1952年大選起生效，而當年共和黨人艾森豪（Dwight D. Eisenhower）擊敗了民主黨的史蒂文森（Adlai Stevenson）贏得選舉。

自此，沒有人能擔任超過兩屆總統。

川普不會追求第三任期的原因

美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員佛提爾（John Fortier）表示，川普在在今年的競選活動當中的發言被誤解，他只是試圖鼓勵有時不太積極的基督教社群參加這次選舉投票。佛提爾認為，川普的原意是指，自己上任後將能解決他們的顧慮，以至於未來是否需要投票已不重要。

佛提爾指出，川普追求第三任期的可能性不高，他曾表示若此次選舉失敗，他不會在2028年再次競選，並且他還提到這可能是他最後一次參選。

此外，川普的年齡也是一個考量因素，到了2028年他將年滿82歲，而拜登的退選顯示美國民眾對年齡問題越來越關注，對於80歲以上的候選人會抱持懷疑態度。

如果川普真的想再競選連任，能做到嗎？

退役聯邦法院法官科斯格羅夫（Joseph Cosgrove）表示，這幾乎不可能。

科斯格羅解釋，修改憲法的過程相當困難，通常需要國會兩院三分之二的多數通過修正案，接著需四分之三的州批准。

科斯格羅夫認為，在美國這種激烈分歧的政治氣候中，這幾乎不可能實現，即便共和黨控制了兩院，其多數派也不足以推動修正第22號修正案。