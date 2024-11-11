主導驅逐非法移民！　川普任命「邊境沙皇」霍曼負責邊境安全

▲ 川普任命霍曼為邊境與驅逐政策負責人。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統當選人川普內閣人選備受關注，10日宣布任命在他第一任期擔任移民及海關執法局（ICE）代理局長的霍曼（Tom Homan），在他的新政府擔任邊境與驅逐政策負責人，更稱霍曼是他的「邊境沙皇」。

綜合BBC等外媒，川普在自家社群平台Truth Social宣布，霍曼將擔任他的「邊境沙皇」，負責監督從美墨邊境到航空安全等各項事務，也將負責「將所有非法移民遣返回國」的工作，而邊境安全與驅逐政策正是川普此次競選承諾的核心。

現年62歲的霍曼曾是警察，並長期擔任移民官員，2015年擔任移民執法官員期間曾被授予總統傑出服務獎（Presidential Rank Award for Distinguished Service）。

他在川普第一任期擔任ICE代理局長，卸任後參與擬定《2025計畫》（Project 2025）。這是一份厚達900頁的政策建議書，由一群保守派撰寫，被指為川普2.0政府藍圖，但內容引發爭議，被民主黨人批評專制，川普也劃清界線，聲稱從未讀過這份提案。

霍曼在大選前曾被美媒CBS問及川普驅逐非法移民的計畫，他當時回應，大規模驅逐政策「必須實施」，因為美國正面臨「歷史性非法移民危機」。