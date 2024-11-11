準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

▲今可能四颱共舞。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩表示，對台灣最可能造成影響的準天兔颱風，研判在周四抵達呂宋島附近後，可能會有轉向的趨勢，主要影響的2個環境變化因子，包括太平洋高壓東退或減弱，以及北方高空槽線東移。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，見證歷史的時刻！今年11月在西北太平洋海域同時有4個颱風並存，將會再創歷史的新紀錄，過去在11月從來沒有過同時有4個颱風並存紀錄；關鍵觀察點就在今天，預估它們分別是銀杏、桔梗、萬宜與準天兔颱風，目前最新銀杏快掛了，TD29也正在努力蛻變成天兔中。

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▼銀杏、桔梗、萬宜、熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



林得恩指出，對台灣最可能造成影響的準天兔颱風，研判在周四抵達呂宋島附近後，可能會有轉向的趨勢，主要影響的2個環境變化因子，一是太平洋高壓東退或減弱，讓天兔有著更多向北分量。

林得恩說，另一個是北方高空槽線的東移，並南壓至較低緯度，也會拉著天兔朝台灣東方不遠處北上；另一方面，由於這4個颱風距離實在是太近，會不會有藤原效應發酵，也是後續追蹤觀察的重點。

▼熱帶低壓今可能成颱，關注未來動向。（圖／氣象署）

