恐4颱共舞「天兔估今生成」　桔梗轉中颱下最大時間曝

▲目前西北太平洋有銀杏颱風（YINXING）、桔梗颱風（TORAJI）、萬宜颱風（MAN-YI），還有一個熱帶低壓（94W）。（圖／JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

桔梗轉中颱，恐史上首次11月4颱共舞！中央氣象署預報員張竣堯表示，熱帶性低氣壓今天有機會增強為輕度颱風「天兔」，預估將來到呂宋島附近，之後的路徑有不確定性；周二至周三清晨中度颱風桔梗外圍雲系影響，東北部有局部大雨或豪雨機率，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨機率。

張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風增強，桃園以北、花蓮、台東有局部短暫陣雨，東北部山區有局部較大雨勢機率，台東、恆春半島也有零星短暫雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張竣堯說，周二東北季風影響到周三清晨，加上桔梗颱風外圍雲系，東北部有局部大雨或豪雨機率，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨機率；周三白天起東北季風減弱，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

張竣堯提到，周四東半部、北部山區、恆春半島有零星短暫雨；周五、周六北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨；周日東北季風增強，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。

張竣堯分析，位於關島西南方海面的熱帶低壓，今有機會變成輕度颱風，先大致以西北西接近呂宋島附近，之後的路徑有不確定性，要評估距離台灣遠近的程度；目前官方預報是走西北進入南海，部分資料也有北轉接近台灣，或更提前北轉走東半側海域，這些情境都有可能，關係到周五之後的天氣，得持續觀察。

▼銀杏、桔梗、萬宜、熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▼熱帶低壓今可能成颱，關注未來動向。（圖／氣象署）



至於另外三颱動向，張竣堯表示，輕颱銀杏在南海，今會逐漸往西南登陸越南，並快速減弱；中颱桔梗今有機會登陸呂宋島，並往南海前進，會間接帶來長浪和水氣；輕颱萬宜距離台灣非常遙遠，在關島附近海面，周二、周三可能減弱為熱帶低壓。

張竣堯指出，若天兔颱風今日生成，這是史上第一次11月有4颱共存的紀錄，之前的4颱並存紀錄是落在颱風季。

▼本周天氣圖。（圖／氣象署）

