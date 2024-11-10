「4颱鼎立將至」雙颱路徑夾擊台灣？　桔梗估轉中颱變天濕涼

▲桔梗預估將增強為中度颱風。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

西北太平洋的臨去秋波，中央氣象署表示，目前太平洋地區有3個颱風、1個熱帶性低氣壓（TD），其中23號輕颱「桔梗」（Toraji）正朝西前進，並在下周進入南海，雖然直接影響台灣機率低，但外圍環流將使台灣附近水氣增多，至於22號颱風「銀杏」（YinXing）則往南移動，24號颱風「萬宜」（Man-Yi）則在移動到關島附近時將減弱，2颱對台灣天氣都沒有影響；熱帶低壓向西移動，有機會成颱「天兔」（Usagi），短期內對台沒有影響。

氣象署指出，未來可能面對四颱鼎立的局面，不過24號颱風萬宜和22號銀杏都對台灣已經沒有影響，重點擺在TD29（準天兔）和23號颱風桔梗。桔梗正朝西北西轉西北前進，預報明天（11日）將登陸呂宋島，隨後在12、13日（下周二、三）進入南海，登陸前可能增強為中颱，直接影響台灣機率低，不過12日開始外圍雲系會擴散到台灣，配合東北季風帶來陰雨天氣。

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▼太平洋11月將上演四台鼎立的局面。（圖／中央氣象署）



▼準天兔後期路徑有北轉可能。



至於TD29，即將發展為25號輕度颱風「天兔」，未來還會持續增強，並在14日（下周四）穩定西行，來到菲律賓東方近海，隨後速度放慢，後期預報不確定性增大，部分氣象預報顯示颱風將持續往西北進入南海，但也有部分資料認為颱風將北轉，可能更接近台灣，或轉向到台灣以東海域，15日（下周五）天氣和準天兔有關，是未來注意的重點。

▼氣象署一周天氣預報：

●11/11（一）－東北季增強

北東轉雨，氣溫稍轉涼

北北基桃、宜花較易下雨；宜蘭山區有大雨勢

新竹以南及離島多雲到晴

各地低溫23至24度

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●11/12（二）～11/13（三）清晨－東北季風及桔梗颱風外圍雲系影響

北宜整天涼，天氣陰雨

宜花雨勢明顯、桃園以北、台東恆春也陰雨

宜蘭局部大雨豪雨、北海岸及雙北山區防大雨

中南部及澎金馬雲量也增多，南部地區及中部山區零星小雨

各地低溫22至23度

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●11/13（三）～11/14（四）－水氣減少、氣溫回升

13日桃園以北、東半部零星雨；14日降雨限縮到東半部

新竹以南地區晴時多雲、天氣穩定

各地低溫約23至24度，金馬21、22度

●11/15（五）～11/17（日）－水氣再增、周日東北季風增強

由於TD29接近菲律賓，台灣附近水氣也增多

北部、東半部及恆春半島降雨增加、中南部山區也有零星雨

中南部平地多雲為主

雨勢大小仍要視TD(熱帶性低氣壓)動態而定

各地低溫約23至24度，金馬21、22度

▼桔梗外圍環流配合東北季風，使台灣附近水氣增多變天陰雨 。

