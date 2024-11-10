天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

▲熱帶性低氣壓TD29最快今晚到明天發展為颱風「天兔」，圖為路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶性低氣壓TD29持續增強，中央氣象署預估最快今晚成為天兔颱風，太平洋高壓若減弱的快，周四、周五可能北轉，部份模式顯示有往台灣方向移動的機率，但變數仍大；周二到周三清晨東北季風、桔梗颱風外圍環流雙重影響，大台北山區、東北部可能有局部豪雨，下周日又有一波東北季風，降雨再增加。

氣象署預報員張承傳指出，南海到關島海面現有3個颱風、1個熱帶低壓，南海上的銀杏颱風預計周二登陸越南陸地，隨後減弱為熱帶低氣壓；關島東方海面的萬宜颱風，以偏西移動，周三消散減弱為熱帶低氣壓，對台灣都無影響。

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距離台灣較近的桔梗颱風，今下午2時位在鵝鑾鼻南南東方860公里海面上，張承傳說，桔梗有機會增強到中颱下限，預計明天穿過呂宋島進南海，周二、周三其外圍雲系將影響台灣天氣，降雨增加。

▲銀杏、桔梗、萬宜颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，今早生成的熱帶低壓TD29，今晚或明天可能增強為天兔颱風，以西北西方向朝呂宋島前進，但後續路徑不確定性仍大，將有機會創下西北太平洋首次11月4颱共舞的紀錄。

他指出，準天兔周四、周五移動到呂宋島近海時，預估會放慢速度，屆時要觀察太平洋高壓東退速度，若退的較早較快，可能偏北轉，路徑類似桔梗颱風，部份模式資料顯示有往台灣移動的機率，將影響周五之後天氣。

他進一步指出，若太平洋高壓退的較慢，可能通過呂宋島進入南海，離台灣較遠，目前周四到周五這段時間各模式資料分歧度較大，要視太平洋高壓減弱程度而定，未來幾天持續觀察，路徑較明朗，模式會比較一致。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

天氣部份，張承傳表示，明天東北季風增強，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，其中東北部山區有較大雨勢機率，東南部及恆春半島則有零星降雨，中南部多雲到晴。

他說，周二至周三清晨因東北季風加上桔梗颱風外圍雲系影響，東北部、東部有陣雨，降雨時間較長且範圍較廣，桃園以北、東南部、南部及其他山區有局部短暫雨，東北部可能有局部豪雨，基隆北海岸、大台北山區留意局部大雨。周三白天東北季風減弱，颱風逐漸遠離，降雨趨緩。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，周四水氣更少，各地多雲到晴。周五、周六隨著準天兔移到呂宋島，台灣水氣增多，下周日東北季風增強，從周五至下周日降雨增加，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有雨，但仍有不確定性，要視天兔路徑而定。

溫度方面，他說，明天到周三清晨東北季風增強，最低溫22至23度，明、後天北部和東北部約24至25度，花蓮27度，中南部30度；周三白天東北季風減弱，北台灣回升至27度，下周日東北季風再增強，溫度會再下降。