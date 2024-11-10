　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

▲▼熱帶性低氣壓TD29最快今晚到明天發展為颱風「天兔」，圖為路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓TD29最快今晚到明天發展為颱風「天兔」，圖為路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

熱帶性低氣壓TD29持續增強，中央氣象署預估最快今晚成為天兔颱風，太平洋高壓若減弱的快，周四、周五可能北轉，部份模式顯示有往台灣方向移動的機率，但變數仍大；周二到周三清晨東北季風、桔梗颱風外圍環流雙重影響，大台北山區、東北部可能有局部豪雨，下周日又有一波東北季風，降雨再增加。

氣象署預報員張承傳指出，南海到關島海面現有3個颱風、1個熱帶低壓，南海上的銀杏颱風預計周二登陸越南陸地，隨後減弱為熱帶低氣壓；關島東方海面的萬宜颱風，以偏西移動，周三消散減弱為熱帶低氣壓，對台灣都無影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

距離台灣較近的桔梗颱風，今下午2時位在鵝鑾鼻南南東方860公里海面上，張承傳說，桔梗有機會增強到中颱下限，預計明天穿過呂宋島進南海，周二、周三其外圍雲系將影響台灣天氣，降雨增加。

▲▼銀杏、桔梗、萬宜颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲銀杏、桔梗、萬宜颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，今早生成的熱帶低壓TD29，今晚或明天可能增強為天兔颱風，以西北西方向朝呂宋島前進，但後續路徑不確定性仍大，將有機會創下西北太平洋首次11月4颱共舞的紀錄。

他指出，準天兔周四、周五移動到呂宋島近海時，預估會放慢速度，屆時要觀察太平洋高壓東退速度，若退的較早較快，可能偏北轉，路徑類似桔梗颱風，部份模式資料顯示有往台灣移動的機率，將影響周五之後天氣。

他進一步指出，若太平洋高壓退的較慢，可能通過呂宋島進入南海，離台灣較遠，目前周四到周五這段時間各模式資料分歧度較大，要視太平洋高壓減弱程度而定，未來幾天持續觀察，路徑較明朗，模式會比較一致。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

天氣部份，張承傳表示，明天東北季風增強，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，其中東北部山區有較大雨勢機率，東南部及恆春半島則有零星降雨，中南部多雲到晴。

他說，周二至周三清晨因東北季風加上桔梗颱風外圍雲系影響，東北部、東部有陣雨，降雨時間較長且範圍較廣，桃園以北、東南部、南部及其他山區有局部短暫雨，東北部可能有局部豪雨，基隆北海岸、大台北山區留意局部大雨。周三白天東北季風減弱，颱風逐漸遠離，降雨趨緩。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，周四水氣更少，各地多雲到晴。周五、周六隨著準天兔移到呂宋島，台灣水氣增多，下周日東北季風增強，從周五至下周日降雨增加，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有雨，但仍有不確定性，要視天兔路徑而定。

溫度方面，他說，明天到周三清晨東北季風增強，最低溫22至23度，明、後天北部和東北部約24至25度，花蓮27度，中南部30度；周三白天東北季風減弱，北台灣回升至27度，下周日東北季風再增強，溫度會再下降。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新婚董娘出軌　嬌喊「做完好舒服」董座怒告
Tommy遭疑是Yuma小王！　新片上架被灌爆
Ryu道歉Yuma「願把車房都給她」！　夫妻最後同框時間曝光
天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　2地雨下到紅爆
快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」！
快訊／李多慧遭跟蹤哭了！　綠衣男身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機車騎進待轉區「要打方向燈嗎」？交通部曝正解　一堆人誤會了

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

第12屆台灣國際觀鳥馬拉松圓滿落幕　各國鳥友共觀察到201種鳥！　

認真做到死、擺爛狂升官？她曝男友從軍3年待遇：難怪留不住人

女網紅品酒會喝醉「狂搧業務30個巴掌」控性騷擾！老闆怒曝真相

短髮女賣二手衣！賣場實穿照「驚人姿勢」眾人看呆了：這麼拼

台中人今天都在野餐！消防局搬出「繩索獨木橋」小孩狂放電

恐對台造成威脅！專家見天兔「英文名」笑了：絕對不是烏薩奇

台灣人口味變了？超商買飲料「整排都是無糖茶」　網曝最大原因

回老家整理父母遺物！她遭大嫂狠嗆：這是我家...結局神展開

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

統神瘦10kg放話「不躲招全靠坦」　願為錢比蹦闆愛心：啊伊喜爹嚕♥

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　砸6位數買水晶「火爆脾氣收斂了」

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

北捷「奪刀勇伯」英勇身分曝　是員警：這不是該做的嗎？

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

機車騎進待轉區「要打方向燈嗎」？交通部曝正解　一堆人誤會了

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

第12屆台灣國際觀鳥馬拉松圓滿落幕　各國鳥友共觀察到201種鳥！　

認真做到死、擺爛狂升官？她曝男友從軍3年待遇：難怪留不住人

女網紅品酒會喝醉「狂搧業務30個巴掌」控性騷擾！老闆怒曝真相

短髮女賣二手衣！賣場實穿照「驚人姿勢」眾人看呆了：這麼拼

台中人今天都在野餐！消防局搬出「繩索獨木橋」小孩狂放電

恐對台造成威脅！專家見天兔「英文名」笑了：絕對不是烏薩奇

台灣人口味變了？超商買飲料「整排都是無糖茶」　網曝最大原因

回老家整理父母遺物！她遭大嫂狠嗆：這是我家...結局神展開

12強熱身賽「開箱」首輪大物　曾聖安嚇一跳：有轉播讓我先發？

遭砲彈擊中！唯一中國籍志願兵彭陳亮陣亡　生前認同台灣

小喜鵲遭大鳥「啄頭咬屁股」　原來是爸媽叫小孩「不准啃老！」

快訊／國6埔里隧道追撞！4大小車「頭尾相連」後方短暫回堵

Yuma愛上小王愧疚竟提「你也去玩」　Ryu揭雙出軌時間軸：我們錯開

品酒會女發酒瘋掌摑男店員飆罵　對警叫囂推擠！被帶回保護管束

嚴藝文揭《影后》內幕「原找10個女演員」！　謝盈萱被謝瓊煖震撼當場哭了

中華隊先發打序已有盤算　曾總談威能帝「掌握度蠻高」

Ryu道歉Yuma「願把車房都給她」！　夫妻最後同框時間曝光

全台首家火車麵包店在高雄　復古柴聯車變用成餐空間

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

最新詐騙！　一票喊「有收到」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

剛入職台積電「她驗到2條線」！過來人：一定黑掉

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

24小時內「11月史上首次4颱並立」　專家：準天兔可能造成威脅

Yuma遭控先外遇　Ryu自責「給不了她要的刺激」

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

網流傳「波波醫師通報系統」準確度高　一看名單：大醫院超多

天兔颱風即將形成「5天後轉向北上」 　粉專：變數大

挑戰4颱鼎立　天兔若生成「恐最可能影響台灣」

挑戰4颱鼎立　粉專：「天兔」颱風有機會生成

Ryu旅日片「海邊1幕」超詭異！全場怒了

更多熱門

相關新聞

第12屆台灣國際觀鳥馬拉松圓滿落幕

第12屆台灣國際觀鳥馬拉松圓滿落幕

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的第12屆「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽，經過近百位參賽者24小時的努力下，10日舉行閉幕典禮。

專家見天兔「英文名」笑了：絕對不是烏薩奇

專家見天兔「英文名」笑了：絕對不是烏薩奇

職業冠軍隊嗎？古巴教頭讚嘆合庫

職業冠軍隊嗎？古巴教頭讚嘆合庫

公視酸川普重刑犯　藍委：有人要公開道歉

公視酸川普重刑犯　藍委：有人要公開道歉

天兔颱風即將形成「5天後轉向北上」 　粉專：變數大

天兔颱風即將形成「5天後轉向北上」 　粉專：變數大

關鍵字：

颱風桔梗天兔台灣氣象署

讀者迴響

熱門新聞

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有

最新詐騙！　一票喊「有收到」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

即／李多慧哭了！淚訴跟蹤「不是第一次」

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

剛入職台積電「她驗到2條線」！過來人：一定黑掉

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

即／返家遭噁男尾隨怒報案！李多慧下午4點現身回應

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

女畫家驚爆「Yuma先出軌」：介入婚姻而非感情

李多慧環島結束遭跟蹤　三重警出手了

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

少女淪性奴！炸雞老闆脅：把妳鎖起來

陳佩琪今公布10年收入總額

更多

最夯影音

更多

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面