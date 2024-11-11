恐是小鋼炮！　準天兔「2可能路徑」

▲最新美國模式預測路徑偏南，歐洲模式預測路徑偏北。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員張竣堯表示，熱帶性低氣壓今天有機會增強為輕度颱風「天兔」，預估將來到呂宋島附近，之後的路徑有不確定性。氣象粉專則分析兩條可能路徑，並提到，準天兔未來仍是環流小、高強度、小鋼炮型颱風。

「觀氣象看天氣」臉書指出，最新模式系集路徑出爐，準天兔的歐洲模式（EC）及美國模式（GFS）系集路徑尚無共識，但兩模式主要分為兩派，為北轉派以及西行派，分岐時間點大約落在周四。

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▼熱帶低壓今可能成颱，關注未來動向。（圖／氣象署）



觀氣象看天氣說，GFS預測副高勢力偏強，準天兔移速較快，路徑偏南；EC則預測副高偏弱，準天兔後期受槽線牽引、北轉。

文中提到，上述可從兩模式系集平均可以看出來，預估準天兔未來仍是環流小、高強度、小鋼炮型颱風，離台灣遠近？是否對台灣產生影響？路徑還需2、3天觀察明朗。

張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，位於關島西南方海面的熱帶低壓，今有機會變成輕度颱風，先大致以西北西接近呂宋島附近，之後的路徑有不確定性，要評估距離台灣遠近的程度；目前官方預報是走西北進入南海，部分資料也有北轉接近台灣，或更提前北轉走東半側海域，這些情境都有可能，關係到周五之後的天氣，得持續觀察。