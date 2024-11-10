恐對台造成威脅！專家見天兔「英文名」笑了：絕對不是烏薩奇

▲吳聖宇幽默提到日本人氣動漫《吉伊卡哇》。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

位於關島南方的熱帶性低氣壓今（10）日上午生成，中央氣象署預估，有機會發展為今年第25號颱風「天兔」。天氣風險公司資深顧問吳聖宇就指出，在24小時內，西北太平洋可能迎來史上第一次在11月出現4颱並立的情況。最後還幽默下hashtag，天兔的英文雖然叫做「Usagi」，但絕不是「烏薩奇」，讓吉伊卡哇粉笑翻。

吳聖宇在粉專「天氣職人-吳聖宇」PO出目前西太平洋面上3個颱風包括銀杏、桔梗、萬宜颱風，以及今早生成的熱帶性低氣壓所在位置圖，並表示可能在24小時內，西北太平洋將迎來史上第一次在11月出現4颱並立的情況。

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他表示，其中對台灣比較有可能造成威脅的是，即將形成的第25號颱風「天兔」（Usagi，日本命名，意即天兔座），但是動態變化仍大，後續再繼續觀察。

最後，吳聖宇下hashtag，「#天兔的英文名叫做Usagi」、「#絕對不是烏薩奇」，幽默提到日本人氣動漫《吉伊卡哇》中的黃色兔子角色「烏薩奇」，令一票粉絲莞爾，「這篇文章有聲音」、「蛤？嗚啦、呀哈！」「烏拉呀哈！」

貼文也吸引網友留言，「桔梗應該要叫淑麗啊～這樣我們就有萬（one）、兔（two）、淑麗（three）3個颱風了」、「更早以前我記得還有五颱並立的情況」、「從大學時期就追大大的報導直到今天，真的是第一次11月的四颱並立」、「今年創的紀錄實在太多了。」

氣象署預報員張承傳表示，關島南方的熱帶性低氣壓未來路徑有很大不確定性，短期內北邊的太平洋高壓勢力偏強，因此周四前路徑以偏西前進，周四、周五太平洋高壓稍微減弱，若移動到菲律賓東方近海時，須多觀察太平洋高壓減弱速度。

張承傳說，若太平洋高壓仍維持強度，減弱速度慢，天兔颱風會以偏西方向進入南海，若減弱較早，就有機會北轉，尤其周五需觀察太平洋高壓東退速度而定，所以後期天氣不確定性較高。