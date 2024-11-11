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桃園三界爺文化祭落幕　2025移師楊梅三元宮舉辦

▲桃園三界爺文化祭

▲桃園三界爺文化祭由平鎮鎮安宮交接，明年將移師楊梅頭重溪三元宮辦理。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園三界爺文化祭」10日於平鎮區鎮安宮舉行。副市長蘇俊賓表示，桃園擁有22座三官大帝廟宇，是全台最多，今年活動也特別請出具百年歷史神轎一同遶境，同時也將漳、泉、客三族的三界爺信仰脈絡梳理清楚。而三界爺文化祭明年移師楊梅，將延續輪庄傳統，推廣在地人文與信仰文化。

▲桃園三界爺文化祭

▲桃園三界爺文化祭首次由客家局與婦幼局合作，展現桃園多元族群。（圖／客家局提供）

蘇俊賓指出，桃園的三界爺信仰（即三官大帝）與早期移墾開鑿的農業社會息息相關，在桃園伴隨著客家、閩南與平埔等族群的共同努力，發展出發達的水利系統及多元族群共存共榮的和諧社會。今年三界爺文化祭也特別融入多元族群特色，以閩南、客家及原住民的美食融入祈福平安宴，並首次與婦幼局合作推出新住民特色甜點，為今天的活動增添文化色彩，也藉此展現桃園族群共存共榮的和諧氛圍。

而市府將持續推廣客家文化節慶，並計畫於2025年將三界爺文化祭移師至楊梅，與即將建廟200周年的頭重溪三元宮共同舉辦，延續「一庄輪一庄」的傳統，讓三界爺信仰文化隨著地區輪替逐步擴展，促進桃園在地客庄人文歷史與信仰文化的傳承。市府期望藉由這樣的文化祭活動，使三界爺信仰在桃園更加深根並發揚光大。

▲桃園三界爺文化祭

▲客委會范佐銘副主委及桃園市蘇俊賓副市長參觀三界爺特展中百年小神轎及三界爺信仰脈絡。（圖／客家局提供）

此外，客委會副主委范佐銘感謝桃園市政府持續透過三界爺文化祭推動客庄文化，並結合桃園的多元族群特色，讓民眾能更深入了解客家信仰及生活智慧。范副主委呼籲大家在此深具歷史與文化意涵的場合多多使用客語交流，讓客家文化及語言能夠持續傳承。

桃園市政府客家事務局表示，今年三界爺文化祭以「鬧熱三界」為主題，結合天、地、水三界的三官大帝信仰，活動包含特展、健走、美食等多元元素，吸引民眾參與共襄盛舉，共同感受三界爺信仰的熱鬧氛圍，讓客家文化及多元文化共榮融合的精神在活動中展現。包括：立委呂玉玲、市議員舒翠玲、陳韋曄、王珮毓、李家興、市府客家局長范姜泰基、婦幼局局長杜慈容、平鎮區長蕭巧如及各里里長、社區發展協會理事長等人士出席。

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