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2024海客季聯合米寶路跑　千人「搞」海陸遊客庄

▲2024海客季聯合米寶路跑

▲副市長蘇俊賓率民眾起跑。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「2024海客季」24日在新屋區永安海螺文化體驗園區登場，今年聯合市政府體育局「米寶路跑」擴大舉辦，劃分兩條路線近3千人進行3K海岸路跑，加上水槍對戰帶來獨特的路跑體驗。現場以具有海客特色的「歕嘟」吹響訊號，由桃園市副市長蘇俊賓率領眾人起跑後隨即展開水槍追擊，沿途的新屋珍珠海岸線成為大型歡樂水戰場。

副市長蘇俊賓表示，今年海客季以「搞海陸」（搞為玩樂之意）為主題，以海螺館為中心，活動區域擴散至整個新屋、觀音、大園等地區，將海客季打造成為有溫度、讓客庄經濟也能共榮的盛典。海客季辦理至今已是第九年，為推廣桃園新屋特有的海客文化，市府客家局首次結合體育局、中壢區漁會、新屋區公所等單位聯合辦理，自8月17日至9月8日推出一系列精彩活動。

▲2024海客季聯合米寶路跑

▲起跑後民眾隨即展開激烈的水槍大戰。（圖／市府提供）.

今日登場的米寶親子路跑為桃園魚米之鄉馬拉松的前哨站，該賽事已經連三屆被票選為全國年度「十大熱門賽事」，為帶動全民運動風氣，市府規劃親子趣味路跑，號召親子一起跑步遊客庄，用水槍消暑氣。

客委會簡任視察劉慧萍代表古秀妃主委出席活動表示，客家委員會從106年開始支持海客季活動，希望透過活動讓大家知道全國獨具特色的客家漁港永安漁港，亦認識在地新屋區、觀音區特別海客文化，請大家多講客語，傳承客家文化。

▲2024海客季聯合米寶路跑

▲海客季推出親子搞嘛个遊戲站堆石塭體驗。（圖／市府提供）

市府客家局表示，本次系列活動後續由新屋區公所8月25日在新屋王家老屋舉辦「共夏來客庄老屋」，有藝文演出、闖關、DIY體驗及美食品嘗；還有8月25日及31日於新屋笨港灣舉辦「海客牽罟技藝傳承體驗活動」，讓民眾體驗百年傳統捕魚的客家智慧。最後在8月31日輪到中壢區漁會接力在永安漁港舉辦「星繽樂金曲嗨FUN派對」，邀請眾星飆唱，陪民眾啖海鮮、吹海風、賞夕照。

本次活動亦整合16家美食餐廳、7個好玩據點，推出「搞海陸遊客庄雙重送」，即日起至9月8日到永安海螺文化體驗園區索取海客漫遊護照，前往推薦好玩據點集章可拿限量好禮，也可至新屋、觀音、大園3區指定之16家美食餐廳消費並上傳發票，將抽出4份5,000元美食金。

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