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桃園「一生好運卡」發行破萬　張善政：盼讓婦女無後顧之憂

▲桃園市長張善政今天主持市政會議時指出，市府成立婦幼局後推出「一生好運卡」，該卡發行量已於雙十節前夕突破一萬張，廣獲婦女們肯定。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天主持市政會議時指出，市府成立婦幼局後推出「一生好運卡」，該卡發行量已於雙十節前夕突破一萬張，廣獲婦女們肯定。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（16）日上午主持市政會議，市府今年1月成立婦幼局後，推動婦幼相關政策，其中「一生好運卡」取得重大進展，該卡發行量已於雙十節前夕突破一萬張，廣獲桃園婦女們肯定，市府未來將持續透過各局處跨部門合作，針對桃市婦幼族群提出更好政策，讓桃園婦女可無後顧之憂在桃園安居生長。

張善政指出，根據統計桃園市平均每年新生兒數約有1萬8,775名，代表桃園市有過半數孕婦都持有「一生好運卡」，市府將持續推廣，讓所有在桃園生養幼兒孕婦，都能享受這項福利。

另外，為慶祝發卡量破萬，市府與悠遊卡公司合作，除準備了一份驚喜給領到第一萬張「一生好運卡」的孕婦，包括悠遊卡公司致贈的手機、紀念悠遊卡外，市府將提供給前10名、後10名孕產婦各一張紀念悠遊卡，以紀念「一生好運卡」的里程碑。

張善政強調，市府未來無論是在基礎建設還是社會福利方面，都將持續努力推出更多元政策，滿足不同族群需求，並以提升市民福祉及生活品質為目標，讓桃園市各種市政服務更全面、更貼心。

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