女藝人被起訴！討債放話「我是黑道的女人」　導演姊嚇到不敢回家

▲女演員洪曉玲為了追討電影投資款，涉嫌恐嚇導演姐姐，被台北地檢署提起公訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

本土劇女演員洪曉玲3年前投資導演劉蓮笙籌拍紀錄片《愛．遺忘》，但因遇到新冠疫情，無法順利完成拍攝，劉蓮笙也人間蒸發，洪曉鈴不甘損失200多萬元，涉嫌找黑衣人南下高雄討債，逼劉蓮笙的姊姊簽本票，並傳LINE自稱「我是黑道的女人」、「斷你手腳」，台北地檢署7日依恐嚇取財得利等罪起訴洪曉玲。

洪曉玲曾在1999年間因詐欺案遭判刑確定，2013年又因販毒等案件遭重判11年入獄，2020年獲准假釋。2021年間，洪曉玲與紀錄片導演劉蓮笙簽約，投資拍攝有關台灣鄉土新片《愛．遺忘》，說好同年3月開拍，結果遲未有下文，到橋頭地檢署控告劉蓮笙涉嫌詐欺。

劉蓮笙喊冤稱因為遇到疫情，導致拍攝過程不順利，橋檢調查認為，雙方先前就合作經驗，劉蓮笙為了《愛．遺忘》的確有支付拍片場地租金、人員費用，無證據顯示劉蓮笙有詐欺犯意，因此處分不起訴。

期間，洪曉玲因為找不到劉蓮笙，竟帶著一群黑衣人到劉蓮笙的姊姊住處追債，並且傳LINE揚言要讓劉姊「升天」、「竹聯四海天道海線都在等我消息」、「斷你手腳」，身無分文的劉姊不敢回家，又擔心洪曉鈴另外去找自己的孩子麻煩，因此決定北上報警。

洪曉玲因屢傳不到被檢察官發布通緝，到案後坦承的確有帶人南下高雄岡山找劉姊，但是因為被騙錢，所以情緒上有點口氣不好，目的只是希望能把投資款拿回來，檢察官根據洪曉玲與劉姊的LINE對話紀錄，認定洪曉玲發文足以讓人心生畏懼，依恐嚇取財等罪起訴洪曉玲。