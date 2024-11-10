波音787客機起飛遭「鳥擊」空中噴火！　盤旋10多圈緊急降落

▲海南航空客機遭鳥擊空中噴火。（圖／翻攝X）



記者許力方／綜合報導

中國海南航空一架波音787從羅馬往深圳的班機HU438，10日起飛時右側發動機遭遇「鳥擊」，網路瘋傳右側機翼冒出火光的照片，機組人員馬上決定返航，已於當日中午11時許安全降落，並將所有旅客安排下機。

海南航空10日晚間8時發布官方聲明，通報10日一架羅馬往深圳的航班，在起飛階段右側發動機遭鳥擊，最終於起飛後1小時15分鐘後，在當地時間10日中午11時6分安全降落在羅馬達文西機場（ADR - Aeroporti di Roma），所有乘客皆已下機。

據了解，HU438客機在起飛爬升至約2000英呎（610公尺）高時，遭遇鳥擊，右側發動機多次冒出火光，航跡圖顯示，客機盤旋十幾圈放油一段時間，可見情況不算緊急。

▼海南航空機組決定立刻返航，盤旋數圈。（圖／翻攝flightradar24）

