波音787客機起飛遭「鳥擊」空中噴火！　盤旋10多圈緊急降落

中國海南航空一架波音787從羅馬往深圳的班機HU438,10日起飛時右側發動機遭遇「鳥擊」,網路瘋傳右側機翼冒出火光的照片,機組人員馬上決定返航,已於當日中午11時許安全降落,並將所有旅客安排下機。

海南航空10日晚間8時發布官方聲明,通報10日一架羅馬往深圳的航班,在起飛階段右側發動機遭鳥擊,最終於起飛後1小時15分鐘後,在當地時間10日中午11時6分安全降落在羅馬達文西機場(ADR - Aeroporti di Roma),所有乘客皆已下機。

據了解,HU438客機在起飛爬升至約2000英呎(610公尺)高時,遭遇鳥擊,右側發動機多次冒出火光,航跡圖顯示,客機盤旋十幾圈放油一段時間,可見情況不算緊急。

▼海南航空機組決定立刻返航,盤旋數圈。(圖/翻攝flightradar24)



