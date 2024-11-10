　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波音787客機起飛遭「鳥擊」空中噴火！　盤旋10多圈緊急降落

▲▼波音787客機起飛遭「鳥擊」空中噴火！　盤旋10多圈緊急降落。（圖／翻攝X、flightradar24）

▲海南航空客機遭鳥擊空中噴火。（圖／翻攝X）

記者許力方／綜合報導

中國海南航空一架波音787從羅馬往深圳的班機HU438，10日起飛時右側發動機遭遇「鳥擊」，網路瘋傳右側機翼冒出火光的照片，機組人員馬上決定返航，已於當日中午11時許安全降落，並將所有旅客安排下機。

海南航空10日晚間8時發布官方聲明，通報10日一架羅馬往深圳的航班，在起飛階段右側發動機遭鳥擊，最終於起飛後1小時15分鐘後，在當地時間10日中午11時6分安全降落在羅馬達文西機場（ADR - Aeroporti di Roma），所有乘客皆已下機。

據了解，HU438客機在起飛爬升至約2000英呎（610公尺）高時，遭遇鳥擊，右側發動機多次冒出火光，航跡圖顯示，客機盤旋十幾圈放油一段時間，可見情況不算緊急。

▼海南航空機組決定立刻返航，盤旋數圈。（圖／翻攝flightradar24）

▲▼波音787客機起飛遭「鳥擊」空中噴火！　盤旋10多圈緊急降落。（圖／翻攝X、flightradar24）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鄰居開13萬「甜甜價」賣車位！他一看畸形位置傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

西班牙救災無力已222人亡　13萬人上街要瓦倫西亞區主席下台

共和黨奪眾院僅一步之遙　川普有望完全執政

快訊／BB Call炸翻真主黨　以色列總理認了：我們幹的

波音787客機起飛遭「鳥擊」空中噴火！　盤旋10多圈緊急降落

莫斯科遇開戰後最大規模襲擊　擊落34架無人機！3座機場暫時關閉

3陸客日電車霸佔8博愛座！被勸讓位雙腿發抖老婦　竟嗆：我比你有錢

日本遭美國輕忽？石破茂、川普「通話5分鐘」輸韓國　質疑外交無能

遭砲彈擊中！唯一中國籍志願兵彭陳亮陣亡　生前認同台灣

川普祭中國高關稅衝擊全球　分析：亞洲恐受害最深

疑檢查男友手機被拒！15歲少女16樓墜亡　男友、乾姐呆坐一旁

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

孩子們奶音喊「媽祖我愛祢」　粉紅超跑停駕幼兒園賜福！

李多慧哭了！警局落淚致歉製作人：因為我受到傷害…

李多慧遭跟蹤淚崩報案！警方回應了：將以跟騷法偵辦

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

陶喆等10年「回家」攻蛋：怎麼平常心！　〈小鎮姑娘〉〈普通朋友〉金曲連發

西班牙救災無力已222人亡　13萬人上街要瓦倫西亞區主席下台

共和黨奪眾院僅一步之遙　川普有望完全執政

快訊／BB Call炸翻真主黨　以色列總理認了：我們幹的

波音787客機起飛遭「鳥擊」空中噴火！　盤旋10多圈緊急降落

莫斯科遇開戰後最大規模襲擊　擊落34架無人機！3座機場暫時關閉

3陸客日電車霸佔8博愛座！被勸讓位雙腿發抖老婦　竟嗆：我比你有錢

日本遭美國輕忽？石破茂、川普「通話5分鐘」輸韓國　質疑外交無能

遭砲彈擊中！唯一中國籍志願兵彭陳亮陣亡　生前認同台灣

川普祭中國高關稅衝擊全球　分析：亞洲恐受害最深

疑檢查男友手機被拒！15歲少女16樓墜亡　男友、乾姐呆坐一旁

「冰糖葫蘆男神」吊嘎露大肌塊爆紅　本人回應：愛健身

西班牙救災無力已222人亡　13萬人上街要瓦倫西亞區主席下台

攻城獅創隊元老宋宇軒轉任助教　戰神教頭許皓程送「紫色哨子」

小火鍋開55K徵2正職！網換算「每月工時」嚇壞一票人：心涼一半了

共和黨奪眾院僅一步之遙　川普有望完全執政

信用卡紅利點數換停車更難！　國泰世華、兆豐銀明年起都限縮

雙11來了怎麼買？　網購必搶爆品、特別加碼亮點一次看

好想去！無邊際金黃花海　春遊貴州山水人文風情

經典全覽德國大城小鎮　春遊CNN推薦櫻花大道沉浸粉紅泡泡中

C’EST SI BON！經典義、法旅遊的高光時刻

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

國際熱門新聞

BB Call炸真主黨　以色列認了

莫斯科遇開戰後最大規模襲擊

客機遭鳥擊空中噴火　緊急降落

唯一中國籍志願兵彭陳亮陣亡　生前認同台灣

陸客霸佔8博愛座　被勸讓位竟嗆我有錢

沙烏地阿拉伯下雪了　驚人畫面曝光

日本女記者超勇敢！　拍片公開「遭性侵傷疤」

澳洲沙灘「神祕小黑球」超噁成分曝！

任務8天變8月　女太空人暴瘦嚇壞NASA

疑檢查男友手機被拒　15歲少女16樓墜亡

奪眾院僅一步之遙　川普有望完全執政

川普當選　俄官媒狂播「梅蘭妮雅裸照」！

石破茂、川普通話「僅5分鐘」　質疑外交無能

川普祭高關稅衝擊全球　亞洲恐受害最深

更多熱門

相關新聞

特雷維噴泉擬實施預約制　繳70元才可進入

特雷維噴泉擬實施預約制　繳70元才可進入

義大利的特雷維噴泉是羅馬的著名景點，然而當地旅遊部門卻擔憂旅客過多將導致遊客們體驗不佳，同時破壞這座歷史悠久的巴洛克風格噴泉及其周邊環境，因此當局如今考慮推出預約與收費制度，未來遊客們恐要先在網上進行預約，並繳交2歐元（約新台幣70元）的費用，才能進入特雷維噴泉。

羅馬「特雷維噴泉」將採預約門票制

羅馬「特雷維噴泉」將採預約門票制

乘客「在座位上狂腹瀉」　281人航班緊急降落

乘客「在座位上狂腹瀉」　281人航班緊急降落

航班遇亂流驟降200m　空服員被噴撞牆重傷

航班遇亂流驟降200m　空服員被噴撞牆重傷

波音787急墜50傷　美國下令檢查

波音787急墜50傷　美國下令檢查

關鍵字：

波音787海南航空羅馬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

即／李多慧哭了！淚訴跟蹤「不是第一次」

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

雙颱路徑夾擊台灣？桔梗估轉中颱濕涼

台灣女遊客「大阪失蹤」　找到人了！

短髮女賣二手衣！賣場「驚人實穿照」全看呆

BB Call炸真主黨　以色列認了

快訊／瑞芳女拍照木欄杆斷裂　墜10m深山坡

李多慧遭跟蹤　嫌疑人是女性

資安公司警告：別用Google搜6英文字

射後不理別怪他！愛愛完「聖人時間長短」看這2點

Ryu、Yuma交往10年雙出軌！　粉絲夢碎：不相信愛情了

人妻趁午休激戰小王！綠帽夫見對話怒告

更多

最夯影音

更多

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面