許願也要錢了！羅馬特雷維噴泉擬實施預約制　每人繳70元才可進入

▲特雷維噴泉考慮在2025年實施預約與收費制度，未來進入噴泉預計需繳交2歐元的費用。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

義大利的特雷維噴泉（Trevi Fountain）是羅馬的著名景點，然而當地旅遊部門卻擔憂旅客過多將導致遊客們體驗不佳，同時破壞這座歷史悠久的巴洛克風格噴泉及其周邊環境，因此當局如今考慮推出預約與收費制度，未來遊客們恐要先在網上進行預約，並繳交2歐元（約新台幣70元）的費用，才能進入特雷維噴泉。

據美聯社報導，這項計劃預計將在2025年開始實施。屆時，遊客們需要先在網上進行預約，並在繳交2歐元的費用、取得QR Code後，才可以進入通往特雷維噴泉的9級石階。當局強調，廣場上的路人可以免費從遠處觀賞噴泉，但進入噴泉旁邊石階的遊客則需要支付門票，只有羅馬市民可以免費進入。

旅遊部門表示，2歐元的收費水平與旅客投擲到噴水池許願的硬幣金額差不多，又形容羅馬是脆弱的藝術城市，需要避免因為旅客過多對景點造成損害，同時保障居民原有的生活。

報導稱，羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）已表示支持該計劃。當局強調，這一措施不僅將有助於控制遊客數量，避免景點擁擠，也能減少人們在石階上吃東西、餵鴿子，甚至是模仿電影《甜蜜生活》跳入噴泉的不當行為，此外門票系統還能讓當局更容易追蹤進入者的訊息，進一步加強管理。