西班牙洪災奪220命！13萬人上街示威　空拍畫面曝光

▲瓦倫西亞9日有大批群眾走上街頭抗議，官方預估現場約有13萬人。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙瓦倫西亞自治區（Valencia）爆發毀滅性洪災，奪走至少220條人命，至今仍有近80人下落不明。對此，瓦倫西亞官方估計有9日有超過13萬人上街遊行，抗議政府救災不力，要求官員應該下台負責。

衛報、法新社等報導，就在這場洪災爆發之前，西班牙國家氣象局早已警告可能出現前所未見的暴雨，但瓦倫西亞政府仍準備不足，自治區約80個城鎮遭暴洪侵襲，城鎮被泥漿淹沒、車輛被水沖走撞成一團，引爆民怨，如今瓦倫西亞自治區主席馬松（Carlos Mazon）面臨巨大壓力。根據部分民眾的說法，在洪水爆發數小時之後，手機才收到官方發布的洪水警報。

瓦倫西亞9日有大批群眾走上街頭抗議，官方預估現場約有13萬人，部分示威者在瓦倫西亞市政廳前方與鎮暴員警發生衝突，警方持警棍逼退示威者。許多示威民眾手持自製抗議標語，高喊「馬松下台」、「殺人犯」，有標語上寫著「我們的雙手沾滿泥土，你們的雙手沾滿鮮血」，也有人把沾滿泥土的靴子扔向議會大樓表達不滿。

馬松9日表示，他尊重這次的示威遊行，會有時間讓官員承擔應該要負的責任，但現階段是持續清潔街道、協助其他受災戶、進行重建的時候。