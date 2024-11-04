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毀滅性洪災釀217死！　西班牙國王勘災「遭民眾丟爛泥」

文／中央社瓦倫西亞3日綜合外電報導

西班牙瓦倫西亞自治區發生毀滅性洪災，王室成員和總理3日勘災時遭到火冒三丈的災民丟擲爛泥，並對他們大聲叫喊「兇手」，官員們被迫縮短在受創最重城鎮的勘災行程。

法新社報導，氣憤的派波爾塔鎮（Paiporta）居民主要將怒氣發洩在總理桑傑士（Pedro Sanchez）和瓦倫西亞自治區（Valencia）主席馬松（Carlos Mazon）身上，兩人在隨扈戒護下離開現場。

法新社記者看見，國王菲利佩六世（Felipe VI）、王后雷蒂西亞（Queen Letizia）試圖安撫氣憤群眾。兩人的臉和衣服都被爛泥擊中。

▲▼西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）、王后雷蒂西亞（Queen Letizia）試圖安撫氣憤群眾結果遭丟擲爛泥。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼國王菲利佩六世、王后雷蒂西亞試圖安撫氣憤群眾結果遭丟擲爛泥。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）、王后雷蒂西亞（Queen Letizia）試圖安撫氣憤群眾結果遭丟擲爛泥。（圖／達志影像／美聯社）

這種非比尋常場景透過西班牙的電視台播出，凸顯政府回應這場西班牙數十年來最嚴重洪災的步調已經引發舉國不滿。事發5天後，罹難人數仍在持續上升，找到生還者的機會越來越渺茫。

桑傑士表示，這是歐洲本世紀死亡人數次高的洪患，而派波爾塔鎮則是這場洪災原爆點。

法新社記者看見，菲利佩六世和雷蒂西亞於正午剛過抵達派波爾塔鎮一處危機中心後，當局隨即派出更多安全人員，將國王、王后與官員和氣憤群眾隔開。民眾的怒氣似乎主要是針對桑傑士和馬松。

桑傑士和其他政治人物火速離開現場，菲利佩六世和雷蒂西亞則試圖安撫群眾，待了一小時才離開。公共電視台後來報導，兩人暫停勘災。

▲▼西班牙洪災。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼西班牙洪災已釀217人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼西班牙洪災。（圖／達志影像／美聯社）

緊急服務當局3日更新罹難人數時表示，證實有217人死亡，其中東部瓦倫西亞自治區有213人，南部安達魯西亞自治區（Andalusia）、毗鄰瓦倫西亞的中部卡斯提亞-拉曼查自治區（Castilla-La Mancha）分別有1人、3人喪生。

當局已經示警，等清理完仍然堵塞在隧道裡和地下停車場內的車輛後，罹難人數恐怕不只於此。

西班牙氣象局3日又對瓦倫西亞發布大雨警報，表示該自治區所屬加斯德倫省（Castellon）和瓦倫西亞巿周圍地區可能出現每平方公尺100公升的雨量。氣象局同時示警安達魯西亞自治區阿梅里亞省（Almeria）可能出現致災暴雨，呼籲居民除非真的有必要，否則不要外出。

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