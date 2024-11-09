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赴韓小心！「恙蟲病例」3周爆增8倍症狀激似感冒　注意1特徵

掃墓小心恙蟲。（圖／台北市衛生局提供）

▲恙蟲經常出沒在草叢中，被叮咬後通常會出現黑色焦疤。（圖／台北市衛生局提供）

記者王佩翊／編譯

南韓過去3周內「恙蟲」感染病例快速上升，因此近期有計劃赴南韓旅遊的民眾務必提高警覺。南韓疾病管理廳警告，一旦被恙蟲咬到，可能會出現皮疹、頭痛或是高燒等症狀，且死亡率達到千分之二，如果發現被恙蟲咬到，一定要立刻就醫，並使用抗生素治療。

根據南韓媒體報導，恙蟲病的主要病媒就是恙蟲，恙蟲體積小不易被發現，而牠在攝氏10至15度的環境下最為活躍，因此在南韓，11月通常是恙蟲的活動高峰期。

根據最新調查，恙蟲密度在過去3周內急劇上升超過3倍，而疑似恙蟲病患者的人數也從58人激增至459人，增加近8倍。恙蟲體型微小，肉眼幾乎看不見，牠們會躲在草叢裡，一旦動物或是人類經過，就會攀附到其身上。

報導指出，只要在感染初期使用抗生素治療，一般都能迅速恢復，但是如果延誤治療，細菌就有可能擴散至全身，甚至致命。

恙蟲病的主要症狀包括高燒、頭痛、肌肉痠痛以及盜汗等，與感冒極為相似，唯一不同的是，被叮咬的部位會出現黑色的「焦痂」。

在南韓，每1000名感染者中，約有2人死亡，致死率達千分之二。也有報告指出，部分患者在被恙蟲叮咬後，同時也會感染更加致命的「重症熱性血小板減少綜合症」。

漢陽醫科大學微生物學教授李根華（音譯）表示，「恙蟲病這類疾病雖然不會傳染給家人，但是重症熱性血小板減少綜合症可能會通過患者的體液或血液傳染給家人。」

醫師也建議，進入草地或森林時，應該穿著長袖、長褲，並避免將衣服放在草叢中。美國疾病控制暨預防中心（CDC）則建議使用含有DEET（待以妥，又稱「敵避」）成分的防蚊液，以降低被叮咬的風險。

 
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關鍵字：

恙蟲病感染病例預防旅遊警報南韓

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