路透：美國下令台積電　停止向中國出口「AI先進晶片」

▲台積電（TSMC）在全球晶片產業扮演關鍵角色。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《路透社》10日引述知情人士說法報導，美國下令台積電（TSMC），11日起停止向中國出口用於人工智慧（AI）應用的先進晶片。此前幾周，台積電通知美國商務部，他們的其中一款晶片，在華為AI處理器裡被發現。

知情人士透露，美國商務部致信台積電，針對出口至中國的特定精密晶片，實施出口限制，也就是為AI加速器與圖形處理器（GPU）提供動力的7奈米或更先進晶片。因此，台積電已經通知所有受影響的中國客戶，周一（11/11）起停止晶片發貨。

美國將華為列入「限制貿易名單」，供應商必須獲得許可，才可以向該公司運輸商品或科技，但任何協助華為發展AI的申請，都會被拒絕。因此，華為在產品裡使用受管制的台積電晶片，顯然違反出口管制，中國「算能科技」（SOPHGO）更被指控是華為的「白手套」，協助繞過美國管制，購買台積電晶片。

儘管算能科技強調，從未與華為有任何商業關係，但知情人士透露，在這起事件之後，台積電已經停止向算能科技發貨。

針對《路透社》的最新報導，美國商務部拒絕回應，台積電發言人也未提供進一步評論，僅稱該公司是一間「守法的公司……致力於遵守所有適用規範與條例，包括適用的出口管制。」