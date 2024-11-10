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川普幕僚：優先要務是烏克蘭和平　而非助烏奪回失土

▲川普並不像拜登政府一樣，支持烏克蘭奪回每一分領土。（圖／路透）

▲川普並不像拜登政府一樣，支持烏克蘭奪回每一分領土。（圖／路透）

文／中央社

美國總統當選人川普的高階幕僚藍薩在今天播出的專訪中表示，新政府在烏克蘭的首要任務將是「建立和平」，而非協助基輔奪回包括克里米亞在內的失地。

路透報導，長年擔任川普顧問的藍薩（Bryan Lanza）告訴英國廣播公司（BBC），川普政府將要求烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出「符合現實的和平願景」。

他說，「如果澤倫斯基總統在談判桌前說，『除非我們擁有克里米亞（Crimea），我們才能實現和平』，那就表示他不是認真的。克里米亞已經不屬於烏克蘭了。」

「如果澤倫斯基的首要任務是奪回克里米亞，並讓美國士兵為此而戰，那麼你就只能靠自己了。」

藍薩強調，對於川普政府來說，首要任務是「建立和平並停止殺戮」。

「對於烏克蘭，我們想說…你認為符合現實的和平願景是什麼？我們討論的不是勝利願景，而是和平願景。讓我們開始進行坦誠的對話。」

俄羅斯於2014年併吞克里米亞半島。在全面入侵烏國超過2年半後，俄軍已控制該國近20%的領土。

澤倫斯基曾一再表示，只有徹底驅逐俄軍並歸還包括克里米亞在內的所有俄占領土，才能建立和平，他上月提出的「勝利計畫」也保留了這項條款。他還要求讓烏克蘭無條件加入北大西洋公約組織（NATO），此項計畫一直受到莫斯科的強烈反對與批評。

在戰爭初期，俄軍向烏克蘭首都基輔推進失敗，但近月來已攻陷一系列烏東戰線的村莊。

克里姆林宮領導人蒲亭（Vladimir Putin）6月曾表示，和談的條件包括烏克蘭必須放棄莫斯科併吞的4個地區，儘管莫斯科尚未完全掌控這些地區。

川普在競選期間揚言，他將在「一天之內」找到結束俄烏戰爭的解決方案，但他並未說明具體做法為何。

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