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快訊／傳將接任欣欣百貨董座　高嘉瑜：我家原本也是開百貨行

▲▼立委高嘉瑜舉行「嘉瑜過關、國會過半」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（9日）傳出前立委高嘉瑜有望接任退輔會系統的欣欣大眾百貨公司董事長。退輔會則回應，尚未啟動接續推薦人選之遴選作業，任期屆滿時輔導會將依行政程序辦理。而高嘉瑜稍早受訪時表示，目前完全沒有收到相關訊息，一切尊重退輔會遴選程序。不過高也指出，欣欣百貨畢竟歷史悠久，若有一些年輕氣象也是好事，「我家原本就是開百貨行，『永欣百貨行』也是很棒的百貨。」

退輔會持有欣欣大眾百貨公司49%持股，民股則為51%，過去董事長丶總經理人選大多安排退役將領出任，有固定的任期制度，前考試院長關中的妻子張惠君也曾接任總經理。現傳出去年大選失利後，一直未有新工作的高嘉瑜有望接任董座位置。

退輔會回應，有關欣欣大眾市場股份有限公司董事長一職，現係輔導會推薦之尤志煌董事長擔任，尤董事長任期迄今尚未屆滿，輔導會尚未啟動接續推薦人選之遴選作業。任期屆滿時輔導會將依行政程序辦理遴選，人選經審查符合資格條件者，輔導會將秉持開放態度，納入由產、官、學界代表組成之「投資事業人事審議小組」公正遴選，期能為公股舉才，強化投資事業經營，以利事業經營有效成長。

對此傳聞，高嘉瑜稍早回應，退輔會早上也有說明，一切尊重退輔會的遴選程序，都還沒有開始，自己也不知道他們目前的規劃。至於是否收到相關消息？高則表示，目前完全沒有，因為明年2月董事長才會卸任，還有四個月，「大家不用替我這麼緊張，我也會繼續加油。」

至於是否有意願出任欣欣百貨董座？高嘉瑜指出，當然希望能夠有一個可以發揮、讓大家看到自己努力的地方、位置，無論什麼位置，都會全力以赴。高也強調，還沒展開遴選程序，所以過程就是尊重退輔會的流程，對她來說，就是把自己該做的事情做好。

高嘉瑜也表示，欣欣百貨是比較歷史悠久的百貨公司，如果能有一些年輕氣象讓大家覺得耳目一新，也是一件好事，無論是誰，相信都會期待欣欣煥然一新。

高嘉瑜也打趣表示，因為她家原本就是開百貨行，「永欣百貨行」也是很棒的百貨。事實上，高嘉瑜出身基隆，父母就在基隆經營一家「永欣百貨行」，她在擔任立委期間，也曾回到永欣百貨當一日店長。

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