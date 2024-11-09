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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

港湖女神有新工作？傳高嘉瑜將接任欣欣百貨董座　退輔會回應了

▲▼高嘉瑜 聯訪 針對林秉樞施暴案判決 表示要上訴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

賴政府近來對國營事業丶官股投資單位的首長人事佈局調整，傳出前立委高嘉瑜有望接任退輔會系統的欣欣大眾百貨公司董事長。退輔會今（9日）回應，現係輔導會推薦之尤志煌董事長擔任，任期迄今尚未屆滿，輔導會尚未啟動接續推薦人選之遴選作業，任期屆滿時輔導會將依行政程序辦理遴選，人選經審查符合資格條件者，輔導會將秉持開放態度。而截至出稿前，高嘉瑜尚未回應。

退輔會持有欣欣大眾百貨公司49%持股，民股則為51%，過去董事長丶總經理人選大多安排退役將領出任，有固定的任期制度，前考試院長關中的妻子張惠君也曾接任總經理。現傳出去年大選失利後，一直未有新工作的高嘉瑜有望接任董座位置。

對此，退輔會稍早回應，有關欣欣大眾市場股份有限公司董事長一職，現係輔導會推薦之尤志煌董事長擔任，尤董事長任期迄今尚未屆滿，輔導會尚未啟動接續推薦人選之遴選作業。

退輔會指出，上開職缺之任期係於114年2月始屆滿，任期屆滿時輔導會將依行政程序辦理遴選，人選經審查符合資格條件者，輔導會將秉持開放態度，納入由產、官、學界代表組成之「投資事業人事審議小組」公正遴選，期能為公股舉才，強化投資事業經營，以利事業經營有效成長。

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