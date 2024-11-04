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中油喊「合理反映油價」　經部：支持！待物價穩定向政院報告

▲▼中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

中油近3年政策吸收金額高達新台幣4000億元，中油新任董事長方振仁盼爭取合理反映油氣價格。經濟部表示，擬鬆綁「亞鄰最低價」認定標準，也就是將鄰國政府的補貼排除後再比較，以縮小中油吸收幅度，但為避免衝擊物價，將待CPI穩定再向行政院報告。

中油油價制定需遵守亞鄰最低價與油價平穩機制，其中，亞鄰最低價是對比日本、韓國、新加坡、香港等地，中油油價需維持在最低；然而，近年日本政府大力補貼油商，油價得以維持在低價，導致中油不斷擴大吸收差額，並非健康現象。

中油今年7月已送交油價機制調整方案至經濟部，包含「稅前改稅後」、「最低價改均價」、「扣掉補貼的最低價」等3種調整方式，研議結果最具可行性的是「扣掉補貼的最低價」，意即將鄰國政府的補貼排除後再比較，藉以縮小吸收幅度。

中油新任董事長方振仁今天表示，中油扮演物價消波塊角色，110至112年政策吸收金額高達4000億元，財務狀況吃緊，截至10月累計虧損達627億元，將爭取油氣價格合理反映。

經濟部表示，內部持續討論鬆綁「亞鄰最低價」，讓中油多一點調整空間，但為避免衝擊物價，將待CPI（消費者物價指數）穩定再向行政院正式報告。至於「油價平穩」機制，目前沒有更動規劃。

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