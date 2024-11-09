1年14件電動代步車事故　台東警籲：算是行人勿走車道

▲電動三輪車休閒器材不上路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

電動代步車在路上越來越普及，許多民眾都購買作為代步工具，但是民眾卻對相關法律規定及用路知識不甚了解，貿然上路導致交通事故頻傳。經台東縣警察局統計113年迄今已發生14起電動代步車交通事故案件，電動代步車雖然名稱中有「車」一字，依照「醫療器材管理辦法」之規定，屬於個人行動輔具；若民眾使用電動代步車行駛在道路上，依據路權視為行人，簡而言之，電動代步車如同行人一般，應在人行道或靠邊行駛，過馬路時亦要走行人穿越道，不得像一般汽機車行駛於車道上，或是恣意轉彎橫越馬路，亦須遵守行人號誌之規定。



除了路上常見的四輪電動代步車，也可見三輪電動休閒車在路上行駛，但三輪電動休閒車既非醫療代步車，也非屬微型電動二輪車之範疇，而是道路交通安全規則第83-3條中的個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，不得於道路上行駛或使用，僅可於非屬道路或公園等地使用。

台東縣警局交通警察隊隊長劉正達提醒民眾，使用四輪電動代步車應當作行人，遵循行人之交通安全規定，如果違規，依道路交通管理處罰條例第78條可裁罰新台幣五百元罰鍰；若駕駛三輪電動休閒車行駛於道路上，將依違反交通管理處罰條例第32-1條之規定，處新台幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。