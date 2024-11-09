中國10月CPI年增0.3%　低於市場預期

▲大陸消費復甦緩慢。（圖／CFP）

文／中央社台北9日電

中國國家統計局今天公布10月份消費者物價指數（CPI）年增0.3%，生產者物價指數（PPI）年減2.9%，均低於市場預期。1至10月份，CPI比去年同期年增0.3%，PPI則比去年同期年減2.1%。

中國媒體財新網指出，CPI與PPI的年增率表現均低於預期；食品價格低於近10年同期平均水平，拖累CPI月增率7月以來首次轉負，PPI月增率降幅明顯收窄。

中國國家統計局今天發布上述數據。根據數顯示，10月份，CPI年增0.3%。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.3%；食品價格上漲2.9%，非食品價格下降0.3%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.4%。1到10月平均，CPI比上年同期上漲0.3%。

10月份，CPI按月減0.3%。其中，城市下降0.3%，農村下降0.3%；食品價格下降1.2%，非食品價格持平；消費品價格下降0.4%，服務價格持平。

10月份PPI年減2.9%，1至10月份PPI年減2.1%。10月份，PPI月減0.1%。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉絹解讀，10月份，消費市場運行總體平穩，食品價格高位回落，加之汽油價格下行，CPI與上月相比下降0.3%，年增0.3%。扣除食品和能源價格的核心CPI略有回升，年增0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

董莉娟也指出，10月份，國際大宗商品價格總體波動下行，但在一攬子增量政策落地顯效等因素帶動下，國內部分工業品需求恢復，PPI與上月相比降幅明顯收窄，與去年同期相比降幅微擴。未來隨著政策效果的持續顯現，價格有望進一步趨穩。