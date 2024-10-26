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花東觀光區市集日華山文創園區快閃　消費滿額抽五星級住宿券

▲▼10月25日至10月27日台北華山文創園區盛活動行程表。（圖／東管處提供，下同）

10月25日至10月27日台北華山文創園區盛活動行程表。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東觀光圈成果展已邁入第三年度，推廣成效深受肯定，今年交通部觀光署將原本「觀光圈」更名為「觀光區」，並擴大整合北、中、南、東觀光區主題資源，舉辦4場次「觀光區市集日」行銷活動。首場將由「東區觀光區」登場，以推廣花東觀光區旅遊品牌「East of Taiwan」，讓花東土地的活力與潛力綻放光彩。

此次活動由東部海岸國家風景區管理處和花東縱谷國家風景區管理處共同籌辦，將於10月25日（星期五）至10月27日（星期日）在台北華山文創園區盛大舉行。本次活動將匯聚超過70家來自花東地區的創新優質店家，通過東部海岸十大區域觀光區品牌及縱谷五大遊程，以「花東Chill生活」為主題，帶來連續三天不間斷的舞台表演，引領民眾深入體驗充滿花東風格的chill節奏。入口區營造出「門」的意象，意喻遊客只要踏出家門的一步，即可看見花東的美好！消費滿額還有機會抽中萬元五星級度假村住宿券，展區消費滿額超過千份的優質伴手帶回家。

▲▼10月25日至10月27日台北華山文創園區盛活動行程表。（圖／東管處提供，下同）

以「花東Chill生活」為主題，推介東部海岸十大區域觀光區品牌及縱谷五大遊程。

活動現場不僅網羅了花東地區台9線與台11線的精選優質在地店家，還特別安排了10場音樂演出，邀請到來自花東在地的實力派表演團隊，包括比西里岸部落的PawPaw鼓樂團、吱吱郭芝吟、邱軍、Mafana、尿布樂團、追風少女FALI、斯馬里奧、阿丹玩球球、鹿角樂團等。還有大朋友小朋友都喜歡的小提琴演奏與打擊樂器表演，三天活動將熱情滿滿。此外，活動區域內還設有草地休憩區，營造出氛圍感十足的野營風格空間，讓民眾能夠享受從日光到傍晚的悠閒時光。

▲▼10月25日至10月27日台北華山文創園區盛活動行程表。（圖／東管處提供，下同）

消費滿額送六重好禮。

活動期間，展區將推出多重優惠活動。消費者只需消費滿500元即可報名免費DIY體驗，滿1000元能抽取在地伴手禮，消費滿1500元即可獲得100元市集購物金，而消費滿2000元就有機會抽中「萬元住宿券」；此外，訂閱東海岸PODCAST頻道或「推你個好東東」YouTube節目，還可以獲得探索東海岸日本限定版紀念貼紙，多重好禮不容錯過；另外加碼國外旅客憑證還可兌換精美限定禮物，快邀請親朋好友共襄盛舉。

為了讓更多民眾參與，本次市集活動還安排了4場花東好物推薦及2場現場直播節目，消費者不僅能現場購買，也讓無法到場的民眾通過直播享受划算優惠。手作DIY體驗也將於周末六日推出，有來自玉里的「九日良田」帶領參加者製作金針花造型和菓子，捏出花東的金黃景色；瑞穗鄉拉加善部落「舞賽檸檬」則以友善耕作的檸檬為主題，帶來清新爽口的刺蔥檸檬氣泡飲手作體驗；而來自東海岸小漁村的「富岡港港好」，將教民眾如何使用台灣原生種構樹製作出獨特又具紀念價值的樹皮相框；在海岸山脈間的「山海蜂情」提供天然蜂蠟護唇膏製作體驗，天然又安心，感受來自大自然的呵護。

▲▼10月25日至10月27日台北華山文創園區盛活動行程表。（圖／東管處提供，下同）

週六活動現場參加DIY體驗工坊。

本次活動不僅是花東地區展示觀光區努力成果的重要平台，也是地方特色與文化精髓的底蘊呈現。東管處與縱管處也積極開拓觀光區業者通路機會，活動首日舉辦業者媒合交流會，特邀各大旅行通路業者，如雄獅旅遊、KKDAY、金界旅行社等，與觀光區成員進行媒合交流，增加市場能見度，創造產品串聯及包裝的機會，為消費者提供更多元化的新型旅遊選擇。

誠摯邀請所有對花東文化與生活感興趣的民眾前來參與，一同體驗一年一度來自花東觀光區創新又趣味的市集盛會。有關花東觀光區的更多資訊，歡迎前往「花東觀光區East of Taiwan智慧觀光網站」，了解更多活動信息與周邊服務。

花東觀光區East of Taiwan智慧觀光網站： https://www.easttaiwan.net/zh-tw/

●活動名稱：East of Taiwan花東觀光區市集日
●活動日期：10月25日（五）~10月27日（日）
●活動時間：
10月25日（五) 11:00-19:00（開幕式14:00）
10月26日（六) 11:00-19:00
10月27日（日) 11:00-17:00(閉幕式（16:30）
● 活動地點：台北華山1914文化創意產業園區

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