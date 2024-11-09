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莽男毆金錢豹酒女「杯子砸臉還辱破麻」一審判40天　二審改判4月

▲▼喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台中陳男上酒店卻毆打小姐，挨告遭判4個月。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新竹報導

台中30歲陳姓男子到金錢豹喝酒、玩牌，卻和黃女酒店小姐爆口角，當場對她潑酒、砸酒杯，還抓她頭髮將她強壓在桌上痛毆，導致黃女腦震盪、全身多處瘀傷，臉也破相縫了8針。案發後陳男被告上法院，一審依犯傷害罪，僅處處拘役40日。檢方再上訴，二審法官認為一審判太輕，改判4月徒刑，可易科罰金12萬。

判決指出，陳男於2022年8月14日到金錢豹消費，在包廂喝酒玩骰子遊戲時，和女公關黃女(化名)爆口角，陳男不顧周遭還有其他客人和小姐在，辱罵黃女「X你娘」、「破麻」等語，還往黃女臉上潑酒3次，再將玻璃杯往她臉部砸3次，並扯住她的頭髮，將人強壓在桌上毆打臉和身體，導致黃女腦震盪、臉上有長達3公分撕裂傷，四肢也有多處瘀傷。黃女隨後報警處理。

警訊時，陳男辯稱是黃女先罵她，他沒有用酒杯砸她，也沒有出拳打她，兩人應該算是互毆。不過檢方調閱監視器，判定陳男有丟玻璃杯等暴行，依涉犯傷害罪起訴他。

台中地院審理，法官審酌陳男有和解意願，但因黃女無意願而未能達成和解，且認為陳男雖有詐欺取財前科，於2018年才易科罰金執行完畢，在5年內又再度犯罪，但和本案的傷害、強暴公然侮辱犯行罪質不同，難以因此就認為陳男對刑罰反應力薄弱，依犯傷害罪，處拘役40日，可易科罰金4萬。

檢方又上訴，二審法官認為，陳男犯罪手段惡劣，造成黃女臉破相，縫了8針，嚴重影響黃女容貌，事後又因兩人在賠償金額上談不攏，導致無法談成和解，只判陳男拘役40日太輕，依他犯傷害罪改判4月徒刑，可易科罰金12萬。全案定讞。

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