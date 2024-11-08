葛斯齊秀私訊「我想要你」　王定宇指鐵定造假：造謠仔去法院講吧！

▲葛斯齊開戰王定宇。（圖／翻攝自臉書）



記者杜冠霖／台北報導

狗仔葛斯齊日前聲稱，綠委王定宇帶美女見前總統蔡英文，更要王的妻子李淑吟去查手機，今（8日）也拿出一張截圖，並稱這是王定宇傳的曖昧私訊。王定宇今（8日）表示，那個最弱狗仔拿出的東西，自己只能說「鐵定造假」，至於是他被騙被利用，或是自己造假，就不要浪費大家的寶貴時間，造謠仔就去法院講吧！

時常烏龍爆料的狗仔葛斯齊近齊槓上王定宇，直言：「舉頭三尺有神明，想說撒謊前，別忘了上有老天還有狗仔及小孩都在看」，並向王定宇妻子李淑吟喊話，「您應該沒有被王定宇邀請、帶去和蔡英文前總統吃過便當吧？李女士我所知情的是某位女性曾受王定宇邀約並前往，蔡英文前總統也看過她，當天還笑虧王定宇帶這麼貌美的助理，王定宇當天超有面子！但其實她不是助理，也不是什麼政治人物，她的真實身份，建議李女士您問問枕邊人。」

葛斯齊列出王定宇6、7日回應的內容，並請大眾記住立委的回應，監督政府不只是記者責任，每個人都有義務，「委員你蹭劉德華怎麼不說，只准州官放火不准百姓點燈」。他表示不會讓人失望，並喊話立委「自己做了什麼事還要浪費司法資源」，有關立委說到鬼扯的東西去法院，他說：「法院太慢了，我將喚起你美好回憶！ 別忘了你是立法委員不是藝人，是官耶！」

對此，王定宇今受訪時表示，自己根本不認識葛斯齊，只覺得好笑，明顯可以查證的事實還敢出來造謠，難怪被稱為最弱、最愛蹭的狗仔，這件事很單純，就讓法院處理，自己也已經委請律師，國家很多正經的事情應該關心，面對這種事本來懶得理葛斯齊，但愈來愈扯，就讓法院釐清真相。

王定宇也補充，各位媒體朋友都很容易查證，葛斯齊真的以為跟總統吃飯不用報車牌、名單，都沒有紀錄嗎？鬼扯要有個限度。