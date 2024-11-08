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封閉18年垃圾掩埋場可看到飛機和貨輪　桃市議員張桂綿爭取活化

▲張桂綿：爭取活化蘆竹坑口垃圾掩埋場

▲市議員張桂綿爭取活化蘆竹坑口垃圾掩埋場。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員張桂綿8日市政總質詢時，全力爭取活化蘆竹坑口垃圾掩埋場，結合既有桃林鐵路軌道，推動類似基隆八斗子深奧鐵道自行車、並打造G12站蘆興埤塘為休閒遊憩空間及發展桃園2-18號富竹賞鳥生態埤塘。市府表示，明年端午節將舉辦鐵道龍舟競賽，新北市已同意合作將引進相關經驗。

張桂綿表示，蘆竹的坑口垃圾掩埋場，位於台61西濱快速道路旁，自2006年封閉至今已近20年，現場荒煙蔓草，目前由市府環保局向新竹林區管理處承租到2028年，面積7.09公頃，當地位置優越，除鄰近台61交通方便外，旁邊還有舊有的桃林鐵路軌道。

張桂綿說，站在坑口荒廢掩埋場，可同時看到飛機、貨輪、公路交通陸海空美景，市府桃林鐵路第五期工程完工後，可繼續延伸接續第六期路廊，串連珍珠海岸計畫，創造屬於桃園的濱海自行車步道。

桃園虎頭山環保公園，以前也是垃圾掩埋場，經過整建之後，已經成為市民休閒的好去處，蘆竹坑口垃圾掩埋場，如能結合既有桃林鐵路軌道，可以設計成基隆八斗子的深奧鐵道自行車，提供親子共遊。甚至未來市府能好好經營，也有可能打造像韓國釜山的海雲台海岸列車及膠囊列車，成為桃園亮點及美麗海岸列車。

都發局長江南志答詢，桃林鐵路五期完工後，思考桃林六期規劃時，就有到現場勘察，掩埋場範圍的確有一些很好的資源，包括廢棄鐵道、閒置空地，還有涵洞可以通往對面的沙灘，目前已完成前期規劃，並與觀旅局討論，將爭取經費推動相關活化工程。

工務局長汪在宙馬表示，利用桃林舊鐵道作親子活動，已與區公所談過，明年端午節將先行舉辦鐵道龍舟競賽，同時也與新北市溝通，對方願意把經驗與桃園市合作。

張桂綿同時爭取將桃園2-18號賞鳥生態埤塘，串連環湖步道，設置觀賞平台，讓民眾可以跟這些鳥類，共享美麗的風景。同時打造G12站蘆興埤塘為親子共遊的特色公園，爭取從機場捷運A10站出發，走山線、海線的觀光巴士，親近認識蘆竹美景。

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