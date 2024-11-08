桃園跨年晚會傳停辦？　黃敬平曝：地點喬不出+無人投標

▲桃園跨年晚會傳停辦？黃敬平質詢關切？（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

跨年晚會進入倒數籌備期，桃園市卻因承辦跨年晚會公開招標，沒有廠商願意投標而流標。桃園市議員黃敬平7日在市政總質詢指出，外傳桃園跨年晚會停辦是卡在場地問題？要求市府應設法續辦，絕不能喊停！市長張善政、議長邱奕勝皆表示，不行停辦也不會停辦。

黃敬平說，停辦跨年晚會茲事體大，他詢問主持議事的議長邱奕勝看法，邱議長說，不行停辦。市長張善政也保證，全力協助把問題解決，跨年晚會不會停辦。觀旅局長周柏吟說，觀旅局及市府提供市民優質演唱會目標不會改變，至於場地問題，目前北區、南區都在積極檢討中。

桃園跨年晚會近年都選在機捷A18高鐵桃園站前廣場舉辦，但由於明(2025)年台灣燈會主燈場地，年底將進場佈置，舉辦跨年晚會勢必要移地覓址。

黃敬平表示，市府觀旅局原本準備的方案，是改到機捷A18桃園國際棒球場附近的世客博轉運站空地辦，但是場地距離天團五月天舉辦的跨年演唱會太近，恐造成互相干擾！

而如果地點選在桃園萬聖城主場的桃園藝文園區，又因藝文園區12月22日以前的場租已全滿，跨年晚會的主舞台是大型演唱會等級，至少需10天至2週才能搭設完成，換句話說，藝文園區根本來不及。

黃敬平表示，跨年晚會可能舉辦的場地，還有機捷A17領航站旁的「陽光劇場」，然而腹地太小，有容納人數空間限制，所以最後只剩下機捷A20興南站旁的一塊空地以及中壢區的中原文創園區。A20興南站旁、中原文創園區也都有散場疏散人潮等交通問題，尤其是中原文創園區就在省道台一線旁，中壢區普忠路、中華路根本負荷不了跨年交通的流量管制。

黃敬平質疑，桃園市那麼大，竟然沒有一個可以辦跨年晚會的場地？這不是笑話嗎！他呼籲市府準備的各項方案選項中，不應有「延辦」，否則怎麼叫「跨年」？更不應「停辦」，否則結果會被大家罵翻！

此外，針對跨年晚會若續辦，韓國天團Super Junior子團LSS也傳出年底將再來台表演？引起粉絲們引頸期盼。黃敬平說，LSS隊長利特曾在直播證實此事，小道消息更是甚囂塵上直指，圭賢到台南場、銀赫及東海去高雄場、利特搭配神童、始源的LSS舞台就是桃園，因此他要求觀旅局加把勁，搶大咖也別搶輸人！