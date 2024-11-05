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「政策引導」實現「香港直航花蓮」　五月天樂團再出發創新契機

▲▼香港,花蓮,直航,五月天,歌迷,觀光。（圖／業者提供）

▲香港快運行政總裁毛潔瓊（右）響應「愛在洄瀾」義行精神，推動香港直航花蓮政策。

生活中心／綜合報導

在過去半年花蓮縣面臨一連串的天災和交通困境，縣長徐榛蔚率領縣府團隊不但克服重重挑戰，並且採取「政策引導」策略，成功實現了「香港—花蓮直航」的政策目標。五月天「一路向東」官宣明年元月18.19日登場，消息一出，讓台灣和香港歌迷振奮，將為花蓮經濟與觀光帶來新的契機。

今年4月、7月和10月，花蓮縣連續遭受地震與颱風豪雨影響，重創當地基礎建設及對外交通，鐵路與公路在這段期間多次中斷，形成孤島般的困境。每次災後縣府與中央駐地各機關通力合作搶修，雖然短暫恢復通行，但接連的天然災害，仍使得花蓮對外交通路網再度中斷，讓外界感受花蓮面臨的挑戰有多嚴峻。

長期以來，東部地區的交通建設落後於西部，特別是在花蓮面臨自然災害時顯得更加不便。自台北都會移居花蓮超過十五年、長期關懷弱勢學生的沈董事長，時常向台北及外地來訪的朋友感嘆：「花蓮的交通與西部相比真的落後，中央政府真的虧欠東部花蓮人太多了。」這次一連串的天災後，他的內心感受更為強烈，凸顯中央更應迎難而上，加強改善交通的決心。

面對當前困境，縣長徐榛蔚承擔起繁重的重建任務。不僅帶領縣府進行搶修和重建，推動振興券，結合民間社團、公益組織、學術研究團體的力量，以及立法院國民黨團總召傅崐萁積極爭取中央跨部會協助，形成堅靱社會合作網絡，共同面對當前的挑戰，努力讓花蓮重生。這種「跨域合作」模式，成為花蓮克服困難的重要力量源泉，也獲得地方鄉親的支持與認可。

這段期間內，徐縣長的另一個重大策略，便是推動國際交通連結，以振興當地的觀光業和經濟。在外界不看好情況，又有其他縣市同時競爭直航的雙重壓力，花蓮縣政府後起直追，與香港快運公司在7月5日下午開啟視訊直航會議，為直航花蓮取得關鍵作用。

必須感謝的是，香港快運行政總裁毛潔瓊，應徐縣長盛情邀約，響應東華公研學會倡議「愛在洄瀾」義行精神，同意在九月初派要員前來花蓮縣踩線，更為十月八日宣布12月12日香港直航花蓮打下堅實基礎，促進香港與花蓮縣民眾旅遊，深化雙方城市觀光文化交流，深具意義。

與此同時，徐縣長和縣府團隊，在不到三個月內，攜手香港快運促成了「香港—花蓮直航」，打通了國際空中廊道，從決策到行政效率高，讓其他縣市驚嘆與敬佩，這對於提升花蓮縣的國際能見度和吸引外地遊客，具有重要意義。這項突破性政策，不僅是應對當前困境的策略，更是觀光長遠發展的重大一步。

無獨有偶的是，這項直航政策的成果，正巧在五月天樂團的公益演唱會延期後獲得了全新意義。原定於11月初在花蓮舉辦的「一路向東」公益演唱會，因康芮颱風的攪局被迫延期至明年1月18日玉里、19日花蓮。這消息一經公布，立刻引發香港歌迷的興奮回應，預計將有不少歌迷計劃搭乘新開通的直航來到花蓮，親自參與這場盛會。這不僅為五月天帶來了更多來自國際的支持，也將為花蓮注入更多觀光客源和經濟效益。

▲▼香港,花蓮,直航,五月天,歌迷,觀光。（圖／業者提供）

「一路向東」演唱會向來以公益為主旨，本次活動的延後，無損其原有的溫暖意涵，反而讓期待值更高。此次公布的「一路向東-再出發版」演唱會將於1月17日在高雄率先開唱，之後再移師玉里、花蓮。最重要的是，全程演唱會皆為免費入場，讓更多民眾能親身感受音樂的魅力與團結的力量。花蓮縣政府正充分把握五月天樂團 在花蓮的能量，將赴香港擴大國際行銷花蓮有機農業、有機觀光和 文化旅遊，全面振興花蓮。

五月天這場演唱會的重要意義，不僅在於一場音樂盛會，更是對花蓮重建後的溫馨祝福和力挺。這無疑是對花蓮縣府與鄉親共同努力的最大回饋，也是花蓮縣在災後走向恢復與振興的重要象徵。五月天的演唱會如同一道溫暖的陽光，象徵希望與力量，預計將為花蓮這片飽經風雨的土地注入新活力。

雖然這項成就，特別在面對今年多次地震、颱風豪雨侵襲下尤顯不易，展示出縣府的決心和應變能力。花蓮縣未來的發展，仍將面臨眾多挑戰，相信在縣府團隊結合中央政府與民間力量的共同努力下，花蓮縣逐漸從陰影中走出，迎接新的契機與光明的未來。縣長徐榛蔚及其團隊的政策引導、快速應變和整合多方資源的能力，讓人們看到了花蓮不僅能挺過困境，更有能力在風雨過後，向世界展現出一個更加堅強、美麗的花蓮。

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