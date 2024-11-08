輔大校園驚現「可疑男」！學生指常出沒　校方發公告提醒

▲輔仁大學附近傳有可疑男子尾隨、緊貼師生。（圖／Google Map）

圖文／CTWANT

新北市輔仁大學不僅正妹超多，就連穿搭普通的女生也掩蓋不了氣質，但近日有不少輔大的女學生發文指出，有一名行蹤詭異的男子，不少師生都疑似被該男子尾隨和緊盯，在網路社群討論熱烈，還有人稱，該男子就是20年前的「輔大之狼」，不過校方澄清，「輔大之狼又出現」一說是誤傳，並且已經加強校園巡邏，同時在學校網站發出公告，提醒師生注意可疑人物。

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▲有不少輔大的女學生在發文指出，坐公車時被一名男子緊貼，讓她們相當害怕。（圖／翻攝自DCard）

從照片可見，該男身穿黑色外套跟長褲，乍看之下沒有異常，不過據輔大校方2日在官網貼出公告顯示，該男近日在校內出現且行為怪異，甚至會尾隨並貼近師生，校方把他的照片附在公告裡頭，「提醒大家若發現該名男子請立即遠離」，校方提醒，若發現該名男子請立即遠離並通報校安中心。

據《TVBS新聞網》引述輔大學生說法，不少學生的確碰過這名男子，說他有時候會不斷徘徊，同學看到都會躲避，而男子最常出現的地點，就在中美堂旁邊的國璽樓一帶。

▲輔大校方2日在官網貼出公告顯示，該男近日在校內出現且行為怪異，甚至會尾隨並貼近師生。（圖／翻攝自輔仁大學官網）

從網路學生社群上可見，討論也相當熱烈，不少輔大的女學生在發文指出，坐公車時被一名男子緊貼，讓她們相當害怕，甚至一度傳出，就是20年前的「輔大之狼」，據了解，這名何姓輔大之狼，當年在新莊一帶犯下多起性侵害案件，讓在地民眾感到人人自危，不過，輔大學生會表示，近日校內出現的可疑男與「輔大之狼」並不是同一人。

針對有可疑人士出現一事，輔大校安中心除了會加強校園各角落夜晚巡邏次數與密度，也再次提醒在校園周邊活動的師生們提高警覺，最好結伴而行，若有發現有可疑人士出現，請撥打校安中心電話：（02)2902-3419 或(02)2905-2885。

另外，新莊的福營派出所巡佐婁少懷也表示，「本分局已將涉案人查處到案並依法移請主管機關裁處。會持續將校園周邊及婦幼安全為重點，加強巡邏守望，以維護民眾安全」。另外，分局也已經和校方建立聯繫管道，便於如遇可疑人士等狀況，可即時反應處

▲社群平台上也討論起20年前的「輔大之狼」。（圖／翻攝自DCard）

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