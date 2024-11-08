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工程師一天6餐過胖又中風　醫教3招對抗「假性飢餓」

減重醫師楊智雯指出，其實有很多飢餓感是來自於我們大腦創造的騙局，也就是「假性飢餓」害我們過度進食。（示意圖／翻攝unsplash）

▲減重醫師楊智雯指出，其實有很多飢餓感是來自於我們大腦創造的騙局，也就是「假性飢餓」害我們過度進食。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT 

雖然「飢餓感」是身體向我們發出「需要進食」的訊號，不過減重醫師楊智雯指出，其實有很多飢餓感是來自於我們大腦創造的騙局，也就是「假性飢餓」害我們過度進食。楊智雯分享，1名46歲工程師雖然沒有糖尿病，但是體重、血壓過高、甚至一度中風，偏偏一天要吃到6餐。追究其原因，正是高壓力生活導致的假性飢餓。

減重醫師楊智雯在臉書粉絲專頁分享，其實我們每天感受到的飢餓感中，有許多來自於大腦創造的騙局，即「假性飢餓」，常見原因包括血糖波動、腸胃激素分泌、情緒壓力或社交情境等，會讓人不自覺進食更多。研究指出，血糖在「用餐後急速下降」時，大腦會啟動飢餓訊號，即便此時身體並不需要食物。

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楊智雯分享，曾遇過一位46歲工程師患者，身高169公分、體重95公斤，血壓長期200mmHg以上，甚至在疫情期間一度輕微中風。當他開始擔心健康，積極減重，但減重過程頻頻卡關。

她詢問男子日常飲食後得知，男子三餐正常吃，但一天差不多要吃5、6餐，正餐雖有吃飽，但飢餓感很快來襲，因此會吃點心或消夜，患者原本擔心吃多與糖尿病有關，因家族有糖尿病史，他個人體重也過重。但經檢測發現，她空腹血糖數值、當天抽血檢驗糖化血色素都正常，沒有糖尿病。

楊智雯評估，血糖波動的2大因素來自「飲食」與「壓力」。每次進食都會刺激胰島素分泌，血糖因此經常上沖下洗好幾回。加上現代人多為高壓工作型態，若未調節壓力，讓大腦長期處於高耗能狀態，大腦就會釋放假餓訊號，使人吃進更多的食物。

面對這種狀況，楊智雯建議這位工程師用以下3招來對抗「假性飢餓」：

一、喝一杯水等待：感覺飢餓時，先喝一杯水並等待約10至15分鐘，因為缺水可能會被誤解為飢餓。

二、多吃高纖維食物：選擇高纖食物如蔬菜、全穀類和豆類等，以延長飽足感，避免身體過快地發出飢餓訊號。高纖食物也能穩定血糖波動，進一步減少假性飢餓發生。

三、調整作息與充足睡眠：睡眠不足會引起飢餓素分泌增加，抑制瘦素（Leptin）的分泌，容易讓人感到飢餓。

她同時也建議民眾可以用以上三招去釐清自己感受到的飢餓感，是否是真正的飢餓，不要再讓大腦釋放飢餓的假訊號，學會正確飲食觀念，睡眠一定要夠，並試著為生活減壓，才能讓身心平衡，越來越健康。

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