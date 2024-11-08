日小學生空手道比賽無恥偷襲！　男童趁暫停「直踹選手後腦杓」

▲當雙方被教練喊停，準備回到起始位置重新對戰時，一名選手在教練指示下，趁對手轉身，出腳偷襲對方後腦勺。（圖／翻攝X／宮本 岳司 空手の先生）

圖文／CTWANT

近日，日本神奈川縣川崎市一場小學生空手道比賽出現充滿爭議的一幕。當2名小選手在對戰中遭到裁判喊停，雙方準備回到起始位置重新對戰時，一名選手在教練指示下，趁對手轉身，出腳偷襲對方後腦勺。被偷襲的小選手痛到跪地久久不能動彈，現場則驚呼、質疑聲四起。影片經空手道教練宮本岳司曝光後，在網上引發網友熱烈討論。

宮本岳司在推特（後更名Ｘ）上公布比賽片段，可以看到2名小選手在對戰過程中，出現用拳頭擊中對方面部的情形，因為根據空手道比賽規則，選手不得用拳、掌、肘攻擊對手鎖骨以上位置，此舉已經違規，因此一旁教練立刻喊停，要雙方重新回到原位再進行比賽。

不料，此時突有男聲高喊「上啊！」，其中一名小選手便立刻趁對手轉身走到場邊之際，從背後出腳直踹對方的要害部位後腦勺，導致對手痛苦得跪倒在地，久久無法起身。現場一片驚呼、質疑聲大作。

宮本指責，這起事件中最惡質的，是出聲要求選手出腳偷襲對方的教練，他是害對手受傷的第2個加害者，「在已經停下來等待的空檔，從背後發出指示『上啊』要求攻擊背對的對手，我認為是非常有問題的行為。」

此外，宮本還責備了現場的主審裁判和副審裁判，「主審必須堅決制止這種行為，而且我不明白為什麼連同副審裁判在內，所有人看起來如此茫然，沒有人去叫醫生。」

現場畫面曝光後，引起了日本網友的激烈討論，許多人認為這名從背後偷襲的小選手已經失去空手道精神，應該直接被判負並且追究責任。還有人指責主審連對武術比賽最基本的認識都不具備，這種情況一定要先確認倒在地上的選手生命安全是否有危險，然而現場主審副審竟然湊在一起討論，畫面簡直荒謬透頂。還有人認為這種從背後進攻的犯規十分異常，推測比賽選手所屬的組織之間可能有不合，主辦單位應該要進行調查。

雖然也有網友指出，受傷選手在比賽中背對對方也有問題，但宮本岳司回應指出，雖然在臉部被毆打後背對對手是不智之舉，但這畢竟只是小學生間的比賽，如果因為這樣的偷襲導致受害者頸椎受傷，甚至終生癱瘓，「如果你是這名（受害）選手的家長或教練，你會責備他『背對對手是自己的錯』嗎？」

宮本岳司還另外發文寫道：「如果這段畫面擴散開來，明年舉辦的大型錦標賽參賽人數一定會銳減。對方家長至今也沒有道歉，即使道歉，他們也不應該再參加比賽。希望主辦單位可以認真討論、改進，打造一個安全精彩的賽事。」

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