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「8+9拚命生」引討論　網憂：比少子化可怕的是黑子化

台灣少子化問題嚴峻，人口跌勢愈估愈悲觀。（示意圖／翻攝自pexels）

▲台灣少子化問題嚴峻，人口跌勢愈估愈悲觀。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

台灣少子化問題嚴峻，人口跌勢愈估愈悲觀，日前國發會推估，民國138年台灣人口將跌破2000萬。對此，律師也觀察，如今中產階級、高知識分子不願生育，只有社會底層拼命生，再加上台灣社會發展階級流動愈來愈困難，代表「未來我們的孩子長大以後，在路上看到8+9的比例會比現在高很多。」

王至德律師近日在臉書粉專發文透露，自己最近一直看到「底層人口拼命生，中產階級以上的人都不生，以後我們就會生活在底層人口愈來愈多的世界」的論點。

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他表示，自己真心不喜歡「底層人口」這種充滿歧視的言論，「不過很讓人擔心的是，就我接觸到的人而言，沒錢的比有錢的生的多，有錢的大多最多生個2個，通常是生1個，而沒錢的常常一生就是2、3個，甚至4個。另外高知識份子也生的不多，平均而言每對夫妻生不到2個，體感平均只有1.5個不到。」

後來他又去查了統計數字，也證實了上述想法，「大學學歷的人生育率最低，次低的是碩士學歷的人，也就是說如果放任不管的話，高知識份子、中產階級以上的人口會愈來愈少。再加上目前台灣社會的發展也朝向階級流動愈來愈困難的趨勢，那無論這個『底層人口』指的是經濟能力或是學歷，前面講的『底層人口』愈來愈多，好像真的是個事實。」

王至德也感嘆，這意味著「我們的孩子長大以後，在路上看到8+9的比例會比現在高很多。所以如果不想讓孩子活在一個愈來愈多8+9的世界的話，每對夫妻只生1、2個孩子是不夠的。多生孩子就是親情的最大表現。」

貼文曝光後也引發網友熱議，「只要不生孩子，就沒有孩子變成8+9」、「就真的養不起啊，把他帶來這個世界，只會讓他繼承我的貧窮與忙碌，我不想毀了他的一生」、「多生了！換我變底層人口」、「可是中產階級真的養不起多的孩子，生兩個就很緊了」、「現實狀況下就是，不生才是善良」、「生了，但教育及法律面沒改，也心酸的」、「還有那種能夠拿身分補助的人，一生就七八個的，看了都替小孩生活感到擔憂」、「比少子化更可怕的是黑子化。」

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