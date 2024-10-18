「超頂1款泡麵」日本人買爆缺貨　一票人驚呆：監獄也大賣

▲泡麵是邪惡的宵夜美食。（示意圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

泡麵雖然不營養，但偶爾吃一次非常過癮！一名妹子表示，有人推薦她一款「素飄香麻辣燙」泡麵，讓她好奇真的很頂嗎？文章曝光後，引來一票網友大讚，連外國人都很愛，「日本人指定購買，家樂福常缺貨」，而且加入豆漿一起煮更有特別風味，「用豆漿煮，湯頭挺不錯的！」

一名女網友在Threads表示，最近聽說一款「素飄香麻辣燙」很頂，但她沒吃過，因此求問脆友們真的推薦嗎？

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文章曝光後，不少吃貨分享新奇吃法，「偶爾吃還不錯，但袋裝沒有乾燥蔬菜包，盒裝有，想吃麻辣乾麵的話，建議調味料用一半或多加一坨麵；想吃麻辣牛奶湯麵，可加豆漿300CC」、「加豆漿煮加高麗菜、還可以加自己喜歡的火鍋料，煮完吃起來別有風味」、「香港朋友問我好吃的泡麵，我只推她這個」、「加料可以變成麻辣燙的概念，好吃」、「日本人指定購買，家樂福常缺貨」、「真的很好吃，再加荷包蛋進去超棒」、「這很好吃，月底救星」、「完勝所有葷泡麵湯頭」。

其中有一個留言引發騷動，「這個在監獄大賣，我們在關的時候會拿它跟排骨雞泡一起，好吃」。也有內行人另推，「隨緣－泰式酸辣麵也很頂」、「當歸枸杞風味麵也好吃」。