議員關心雙城論壇何時辦？　林奕華：希望可以在12月

▲台北市長蔣萬安於市議會進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（8日）赴市議會進行專案報告。國民黨議員汪志冰質詢時問及雙城論壇舉辦時間的議題，副市長林奕華說，「希望是可以在12月舉辦」，但還在聯繫確定中；蔣則說，市府一直持續很努力。

汪志冰質詢時問，副市長林奕華前陣子在受訪時「斬釘截鐵」說11或12月一定會辦雙城論壇，要再次請教11、12月是不是一定可以辦雙城論壇？林奕華說，現在跟上海方在確認，「希望是可以在12月舉辦」，但整個還在聯繫確定中。

汪志冰直言，現在都已經11月幾號了？現在都還沒有一個確定的答案，「我都可以臆測，根本就是不可能」。蔣萬安說，市府一直持續很努力。

汪志冰追問，現在到底是卡在什麼狀態下？到底是可以辦還是不可以辦？蔣萬安說，站在市府立場絕對希望可以持續舉辦下去，但整體兩岸大環境確實比較緊張，陸委會也希望健康永續的兩岸交流。

接著汪志冰也問到，去年到上海有受到任何限制？蔣萬安想了想笑說，「還好、沒有」，行程都很緊，確實沒有什麼時間到處走走。

汪志冰說，上海市台辦主任鍾曉敏帶團來踩線，好像被限制哪裡都不能去，如果他們真的12月來，結果不是對等尊嚴的狀況，這或許會是對方考量的原因？蔣萬安強調，一定依法進行相關申請並依慣例舉辦雙城論壇，秉持對等尊嚴善意互惠原則。

