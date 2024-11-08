　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大巨蛋未完成公安申報　蔣萬安：9日前完成否則罰30萬

記者陳家祥／台北報導

針對遠雄未申請公安申報一事，台北市長蔣萬安今（8日）向議會專案報告時表示，已要求遠雄11月9日前一定要完成公安申報，「如果這次沒有完成公安申報，我們就依法再次開罰30萬」。

▲臺北大巨蛋漏水問題持續受到外界關注。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北大巨蛋屋頂漏水問題持續受到外界關注。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安今赴市議會，針對大巨蛋公安、漏水改善和重啟議約以及前市長柯文哲任內的南港轉運站BOT案、第一魚果市場建案還有社宅建置、治水防洪等重大市政議題，進行專案報告。

針對公安申報以及漏水問題，蔣萬安表示，建管處在5日就已經開罰了，而且要求在11月9日之前一定要完成公安申報，「我想如果這次沒有完成公安申報，我們就依法再次開罰30萬，所以這部分是非常堅定的立場」。

至於今日的專案報告內容包含了市府買回大巨蛋的可能性？蔣萬安說，後續一切依法依合約進行，現在最重要就是接下來各項賽事活動，一切會嚴格要求整體安全，希望能符合各項法規。

根據蔣萬安的報告，市府規劃明年初進行實地訪查，後續依照契約規定，遠雄在明年7月底前需要將經會計師查核簽證並經股東會決議通過的財務報表，提送到市政府，9月市府就會召開營運績效評估委員會，評估委員會將依據營運成果、財務報表與缺失、配合度、滿意度、整體環境管理維護及設備維修情形等項目，評定大巨蛋營運績效。

在重啟議約方案部分，蔣萬安說，遠雄基於公益及社會責任考量，於111年時同意以包底、抽成方式提供營收分潤給市府，並完成營運契約第二次變更協議。市府團隊持續與遠雄協商，同時依據實際營運的財務狀況，及全區完整營運後的營收分潤情形做為評估基礎，全力維護市府及民眾權益。

另外，關於買回可行性評估，蔣萬安說，在大巨蛋開發案的契約中已經載明了重啟議約和終止買回的機制。市府將持續加強對場館的營運管理監督，依據契約確保整體場館正常運作及各項措施落實到位。

蔣萬安強調，市府會強化監督力道，督促遠雄確實履行契約，增加實地訪查和外部審查機制，這些都是最具體且實際的作為。市府團隊將站在維護公共利益及市民權益的角度，並堅持以「運動賽事」為主，讓大巨蛋成為一座兼具安全、舒適與多元功能的國際級場館。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
桃機現場畫面曝！　移民署人員全程送猥褻男上飛機
葛斯齊爆將公布消息來源！　直球對決王定宇
1歲嬰亡身上有瘀傷！　23歲母「2度被通報家暴」
快訊／三黨團都簽字了！　總預算付委
快訊／美兒少猥褻犯遭驅逐出境！　航班曝光
發票狂中獎「延燒1活動」！600元禮券不發了　網怒：愈描愈黑
快訊／黃珊珊收到傳票！　下午赴廉政署

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／葛斯齊爆「帶美女見蔡英文」　王定宇酸最弱狗仔：上法院釐清

柯志恩表態「不認同藍版財劃法」　綠議員傻眼批：雙面人

罕見溫馨朝野協商　三黨團各自讓步韓國瑜也喊難得

「川普眼中台灣只是籌碼」　洪秀柱籲賴清德：一中原則下和平對話

快訊／總預算案正式付委！　近兩個月朝野僵局落幕

陳永康韌帶斷裂拄拐杖進議場　黃國昌送花、韓國瑜關心傷勢

蔡壁如告洪健益　委任律師：蔡不否認便簽、朱亞虎信件真實性

快訊／三黨團都簽字了！　朝野協商同意總預算付委且不提復議

快訊／黃珊珊收到傳票！　下午赴廉政署作證

大巨蛋未完成公安申報　蔣萬安：9日前完成否則罰30萬

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

《換乘2》海恩「適合當老婆」：常被這樣說　趙小僑請她吃豬肝「好吃到鼓掌」

楊貴媚再搭喜翔演夫妻：隔壁鄰居XD　他「誤碰屁股」還拍到骨裂

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

快訊／葛斯齊爆「帶美女見蔡英文」　王定宇酸最弱狗仔：上法院釐清

柯志恩表態「不認同藍版財劃法」　綠議員傻眼批：雙面人

罕見溫馨朝野協商　三黨團各自讓步韓國瑜也喊難得

「川普眼中台灣只是籌碼」　洪秀柱籲賴清德：一中原則下和平對話

快訊／總預算案正式付委！　近兩個月朝野僵局落幕

陳永康韌帶斷裂拄拐杖進議場　黃國昌送花、韓國瑜關心傷勢

蔡壁如告洪健益　委任律師：蔡不否認便簽、朱亞虎信件真實性

快訊／三黨團都簽字了！　朝野協商同意總預算付委且不提復議

快訊／黃珊珊收到傳票！　下午赴廉政署作證

大巨蛋未完成公安申報　蔣萬安：9日前完成否則罰30萬

合歡山繳費亭「深夜爽取暖」　小編急喊母湯：有監視器

徐若瑄證實罹癌「忙裡偷閒姐妹聚會」　淡妝淺笑感性吐心聲

曾說重返白宮會當一天獨裁者　BBC整理川普上任後「先做7件事」

和朋友打賭一輛車！男玩命挑戰坐鞭炮盒上　「爆菊毀內臟」送命

桃機現場畫面曝！美籍猥褻男遭遣返　移民署人員全程陪同送上機

股東會超前部署！王品發行禮物卡　折扣價值翻倍

降價25-50萬！台灣福特「Mach-e野馬電動休旅」祭優惠　限量20台

快訊／葛斯齊爆「帶美女見蔡英文」　王定宇酸最弱狗仔：上法院釐清

川普回歸對台恐是「雙面刃」！　CNN點出2大關鍵議題

柯志恩表態「不認同藍版財劃法」　綠議員傻眼批：雙面人

7隻哈士奇擠爆門口迎接媽　海嘯式淹沒！她差點被脫褲

政治熱門新聞

公文指柯文哲收賄1500萬！馬郁雯：公道會來

蔡壁如遭約談發聲！喊告洪健益、鏡週刊

北院裁准扣押京華城土地　簡舒培曝裁定書內容：明確寫出柯文哲收賄

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

快訊／黃珊珊收到傳票！　下午赴廉政署作證

藍委陳永康「1擋4綠委」韌帶撕裂急送醫　膝蓋抽出50cc積血

要蔣萬安搬出官舍　媒體人：林延鳳是不是腦殘？

轟柯志恩面對財劃法縮了　黃捷：憑哪一點足以勝任高雄市長？

快訊／三黨團都簽字了！　朝野協商同意總預算付委且不提復議

帛琉總統惠恕仁「堅定挺台」成功連任　賴清德祝賀當選

遭綠議員要求限期搬出官舍！蔣萬安回擊了

總預算解套！禁伐補償追加預算發6萬　健保點值明年6月達標0.95元

簡舒培PO裁定書！民眾黨回應了

高雄前哨戰？國會一早爆衝突　賴瑞隆罕見動怒、柯志恩看圖卡才知

更多熱門

相關新聞

簡舒培公開北檢京華城土地扣押裁定　蔣萬安：一開始就不該給

簡舒培公開北檢京華城土地扣押裁定　蔣萬安：一開始就不該給

台北市議員簡舒培昨在臉書出示北檢函給松山地政事務所的扣押裁定書，並表示是向市府索資得到的，引發外界質疑有洩密問題。對此，台北市長蔣萬安今（8日）赴市議會專案報告前受訪表示，「我想一開始就不應該給、也不應該公開」。

議員關心雙城論壇何時辦？　林奕華：希望可以在12月

議員關心雙城論壇何時辦？　林奕華：希望可以在12月

林俊傑有望大巨蛋開唱？經紀公司回應

林俊傑有望大巨蛋開唱？經紀公司回應

要蔣萬安搬出官舍　媒體人：林延鳳是不是腦殘？

要蔣萬安搬出官舍　媒體人：林延鳳是不是腦殘？

遭綠議員要求限期搬出官舍！蔣萬安回擊了

遭綠議員要求限期搬出官舍！蔣萬安回擊了

關鍵字：

蔣萬安大巨蛋

讀者迴響

熱門新聞

黃曉明傳驚覺被騙想分手「被要12億分手費」

大陸國腳遭爆「玩母女丼」！正妹氣炸全說了

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」

貝茲家中開趴：真美子、大谷打籃球

校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

公文指柯文哲收賄1500萬！馬郁雯：公道會來

川普當選　馬斯克「跨性別女兒」宣布離美

床底發臭長蟲「邋遢姪女嫁了」還生孩！天使婆婆怒了

妻子上拍賣49元買到房！尪以為詐騙電話直接掛了

開價206萬元約性交易　他做完就跑GG了

川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

更多

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面