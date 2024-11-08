大巨蛋未完成公安申報　蔣萬安：9日前完成否則罰30萬

記者陳家祥／台北報導

針對遠雄未申請公安申報一事，台北市長蔣萬安今（8日）向議會專案報告時表示，已要求遠雄11月9日前一定要完成公安申報，「如果這次沒有完成公安申報，我們就依法再次開罰30萬」。

▲台北大巨蛋屋頂漏水問題持續受到外界關注。（圖／記者林敬旻攝）



蔣萬安今赴市議會，針對大巨蛋公安、漏水改善和重啟議約以及前市長柯文哲任內的南港轉運站BOT案、第一魚果市場建案還有社宅建置、治水防洪等重大市政議題，進行專案報告。

針對公安申報以及漏水問題，蔣萬安表示，建管處在5日就已經開罰了，而且要求在11月9日之前一定要完成公安申報，「我想如果這次沒有完成公安申報，我們就依法再次開罰30萬，所以這部分是非常堅定的立場」。

至於今日的專案報告內容包含了市府買回大巨蛋的可能性？蔣萬安說，後續一切依法依合約進行，現在最重要就是接下來各項賽事活動，一切會嚴格要求整體安全，希望能符合各項法規。

根據蔣萬安的報告，市府規劃明年初進行實地訪查，後續依照契約規定，遠雄在明年7月底前需要將經會計師查核簽證並經股東會決議通過的財務報表，提送到市政府，9月市府就會召開營運績效評估委員會，評估委員會將依據營運成果、財務報表與缺失、配合度、滿意度、整體環境管理維護及設備維修情形等項目，評定大巨蛋營運績效。

在重啟議約方案部分，蔣萬安說，遠雄基於公益及社會責任考量，於111年時同意以包底、抽成方式提供營收分潤給市府，並完成營運契約第二次變更協議。市府團隊持續與遠雄協商，同時依據實際營運的財務狀況，及全區完整營運後的營收分潤情形做為評估基礎，全力維護市府及民眾權益。

另外，關於買回可行性評估，蔣萬安說，在大巨蛋開發案的契約中已經載明了重啟議約和終止買回的機制。市府將持續加強對場館的營運管理監督，依據契約確保整體場館正常運作及各項措施落實到位。

蔣萬安強調，市府會強化監督力道，督促遠雄確實履行契約，增加實地訪查和外部審查機制，這些都是最具體且實際的作為。市府團隊將站在維護公共利益及市民權益的角度，並堅持以「運動賽事」為主，讓大巨蛋成為一座兼具安全、舒適與多元功能的國際級場館。